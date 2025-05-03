Beypazarı'nda Yeşil Soğan Hasadı Sürüyor - Son Dakika
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Beypazarı'nda Yeşil Soğan Hasadı Sürüyor

Beypazarı\'nda Yeşil Soğan Hasadı Sürüyor

Beypazarı'nda 12 bin hektar alanda yeşil soğan hasadı yapılıyor, 30 bin ton ürün elde ediliyor.

03.05.2025 15:30
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yeşil soğan hasadı sürüyor.

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, AA muhabirine, verimli tarım arazilerine sahip ilçede birçok sebzenin yetiştirildiğini söyledi.

İlçe genelinde 12 bin hektar alanda yeşil soğan hasadının devam ettiğini belirten Ateş, şunları kaydetti:

"Beypazarı toprakları çok verimli. Havuç, marul ve yer elması üretiminde birinci sıradayız. 12 bin hektar arazide yeşil soğan üretiliyor. 30 bin ton ürün hasadı yapıyoruz. Yeşil soğan hasadımız sürüyor. Ürünleri İstanbul ve Ankara'da satıyoruz. Çiftçilerimize her türlü desteği sağlıyoruz. Yeşil soğanın kilogramı tarlada 17, 18 liradır. Rakam çok iyi."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beypazarı'nda Yeşil Soğan Hasadı Sürüyor - Son Dakika

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