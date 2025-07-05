Beyrut'ta Hizbullah Gösterisine Soruşturma - Son Dakika
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Beyrut'ta Hizbullah Gösterisine Soruşturma

05.07.2025 16:20
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Başbakan Selam, Hizbullah'ın silahlı gösterisi sonrası soruşturma başlatılmasını istedi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın düzenlediği silahlı gösteri geniş tepkilere yol açarken, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam gösteriye katılanlar hakkında soruşturma başlatılması talimatı verdi.

Lübnan'da son dönemde artan şekilde dile getirilen, tüm silahların devletin tekelinde olması gerektiğine yönelik tartışmalar yaşanırken, Hizbullah mensuplarının Beyrut'ta uzun namlulu silahlarla yürüyüş yapması üzerine Başbakan Selam konuya ilişkin açıklama yaptı.

Selam, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu tip silahlı gösteriler hiçbir şekilde ve hiçbir gerekçeyle kabul edilemez." ifadesini kullandı.

İçişleri ve Adalet Bakanlarıyla görüştüğünü ifade eden Selam, yasaların uygulanması için gerekli tüm adımların atılmasını ve sorumluların gözaltına alınıp soruşturulmasını istediğini kaydetti.

Bağımsız Beyrut milletvekillerinden İbrahim Münaymene de X üzerinden yaptığı açıklamada, "Beyrut'un mahallelerinde bu silahların kaldırılması ve bu gereksiz gösterilerin son bulması gerekiyor. Bu bir zorbalık silahıdır, insanları korkutuyor, şehri silahın gölgesinde tutuyor. Bunu hiçbir gerekçe meşru gösteremez." değerlendirmesinde bulundu.

Beyrut milletvekili ve Lübnan Güçleri Partisi mensubu Gassan Hasbani de geçidi eleştirdi. Bir televizyon kanalına konuşan Hasbani, "Başkentte bu tür silahların sergilenmesine karşı hükümet net bir tavır almalı." diye konuştu.

Beyrut bağımsız milletvekili Paula Yakubiyan da yine X üzerinden yaptığı paylaşımda, Hizbullah'ın gençleri "geçmişte kalmış" bir silah anlayışı uğruna ölüme gönderdiğini belirtti.

Konuya ilişkin Hizbullah'tan henüz bir açıklama yapılmadı.

Beyrut'un hükümet binasına birkaç yüz metre mesafedeki Zukak el- Balat bölgesinde cuma günü gerçekleştirilen gösteride, çok sayıda Hizbullah mensubu Aşura merasimleri kapsamında sokaklarda uzun namlulu silahlarla yürüyüş yapmıştı.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, 2 Temmuz'da yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın iç işlerine müdahale edemeyeceğini belirterek, "Silahlarımızı İsrail'e teslim etmeyeceğiz." mesajını vermişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Kasım, 29 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürdüğü bir ortamda Hizbullah'ın silah bırakmasının söz konusu olmayacağını söylemişti.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Barrack, 27 Haziran'da konuk olduğu Al Arabiya televizyonunda, bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş ve "Hizbullah'ın askeri kanadı tamamen ortadan kalkmalı. Siyasi kısmı değil ama askeri yapısı kabul edilemez. Silahsızlanma için takvim belirlenmeli, mesela Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmeli." ifadelerini kullanmıştı.

Tom Barrack'ın haziran ayında ülkeyi ziyareti ve son olarak yaptığı açıklamalar Lübnan'da tartışılıyor.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava ve kara saldırıları neredeyse günlük olarak sürüyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, beyrut, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyrut'ta Hizbullah Gösterisine Soruşturma - Son Dakika

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