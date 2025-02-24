Beyrut'ta Hizbullah Liderleri için Cenaze Töreni - Son Dakika
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Beyrut'ta Hizbullah Liderleri için Cenaze Töreni

Hizbullah liderleri için Beyrut'ta on binlerce kişinin katıldığı cenaze töreni düzenlendi.

24.02.2025 13:11
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BEYRUT, 24 Şubat (Xinhua) -- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah liderleri Hasan Nasrallah ve Haşim Safiyyuddin için düzenlenen cenaze töreni, 24 Şubat 2025.

Beyrut'ta pazar günü on binlerce kişinin katılımıyla Hizbullah liderleri Hasan Nasrallah ve Haşim Safiyyuddin için cenaze töreni düzenlendi. Tören sırasında İsrail'e ait savaş uçakları, Beyrut üzerinde alçaktan uçuş gerçekleştirdi.

Lübnan'ın El-Cedid televizyon kanalının haberine göre Kamil Şamun stadyumunda düzenlenen törene aralarında İran'ın da bulunduğu 70 ülkeden heyetler katıldı. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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