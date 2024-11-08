Beyrut'ta İsrail Hava Saldırıları

BEYRUT, 8 Kasım (Xinhua) -- Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyösünde İsrail hava saldırılarının yol açtığı hasar, 7 Kasım 2024.
Lübnan'ın Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, İsrail savaş uçakları günlerdir süren ihtiyatlı sükunetin ardından çarşamba günü öğleden sonra Beyrut'un güney banliyölerine 8 şiddetli hava saldırısı düzenledi. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)
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