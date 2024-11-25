Beyrut'ta İsrail'in Hava Saldırıları: 29 Ölü

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BEYRUT, 25 Kasım (Xinhua) -- İsrail pazar günü erken saatlerde Beyrut'a düzenlediği ve en az 29 kişinin hayatını kaybetmesine, 66 kişinin de yaralanmasına yol açan hava saldırılarının ardından aynı günün gece saatlerinde kentin merkezine ve güneyindeki banliyölere çok sayıda hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada savaş uçaklarının Beyrut'un Haret Hureyk, Burc el-Baracine ve Hades gibi güney banliyölerindeki "Hizbullah komuta merkezlerine, alınan istihbarat doğrultusunda saldırılar" düzenlediği belirtildi. Yerel El-Cedid televizyon kanalı, yarım saat içinde 12 hava saldırısının gerçekleştiğini bildirdi.

Cumartesi günü de Beyrut'un Basta Fawka mahallesindeki 8 katlı bir apartmana kanlı bir saldırı düzenlenmişti. İsrail medyası, saldırıyla önemli bir Hizbullah yetkilisinin hedef alındığını iddia ederken, Lübnan milletvekili ve Hizbullah üyesi Emin Şerri, binada hiçbir askeri ve sivil Hizbullah yetkilisinin bulunmadığını söyledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın pazar günü yaptığı açıklamaya göre çatışmaların başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in hava saldırılarında 3.754 kişi hayatını kaybederken, 15.626 kişi de yaralandı.