Beyşehir'de Çocuk Oyun Parkında Yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde oyun parkında ayağına demir vida saplanan çocuk yaralandı.
Hacıarmağan Mahallesi'ndeki parkta oynayan 4 yaşındaki A.E'nin ayağına vida saplandı.
Ağlayan çocuğun yardımına koşan aile, vidayı çıkartamayınca 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.
İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Demir testere ile vida kesildikten sonra çocuk, sıkıştığı yerden çıkarılarak Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Oyun aletinin çevresine şerit çekilerek, kullanım dışı bırakıldı.
