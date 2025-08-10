Konya'nın Beyşehir ilçesinde hafif ticari aracın beton direğe çarpması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Ümit G. idaresindeki 07 NTJ 81 plakalı hafif ticari araç, Beyşehir- Antalya kara yolunun 14. kilometresinde, beton elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 5 yaralıdan 3'ü, il merkezindeki hastanelere sevk edildi.
Yaralılardan Hatice Y. (83) ve Hüseyin G. (62) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Beyşehir'de Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?