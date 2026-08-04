Beyşehir\'de İki Yangın Söndürüldü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Dalyan Mahallesi'nde trafo yangını ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Hamidiye Mahallesi'nde ise iki katlı müstakil evin bahçesinde bulunan odunlukta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede yayılan alevler odunluğu sardı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.