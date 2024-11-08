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(TBMM) - Vefat eden 14. Dönem CHP Kırklareli Milletvekili ve Cumhuriyet Senatosu Üyesi Beyti Arda için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Hayatını 87 yaşında kaybeden 14. Dönem CHP Kırklareli Milletvekili ve Cumhuriyet Senatosu Üyesi Beyti Arda için TBMM'de tören yapıldı. Törene, Arda'nın ailesi ve yakınları, TBMM İdare Amiri ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ile diğer bazı milletvekilleri katıldı.

Arda'nın naaşı tören mangasının omuzlarında katafalka yerleştirildi. Özgeçmişi okunan Arda için saygı duruşundu bulunuldu, dua edildi. Arda'nın ailesi taziyeleri kabul etti.

Beyti Arda için bugün Kocatepe Camisi'nde cenaze namazı kılınacak, ardından cenaze Kırklareli'ne götürülecek. Arda'nın naaşı, yarın Kırklareli'nde Büyük Cami'de öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verilecek.