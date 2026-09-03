Batı Şeria'da Baskın: 2 Çocuk Yaralı - Son Dakika
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Batı Şeria'da Baskın: 2 Çocuk Yaralı

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İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Beytüllahim kentine düzenlediği baskında 2 çocuk yaralandı. Filistin ajansı WAFA'nın aktardığına göre, Beyt Fuccar beldesinde bina çatısından açılan ateş sonucu yaralanan çocukların durumu hakkında bilgi verilmedi. Saldırılar, Gazze'deki çatışmaların başlamasından bu yana arttı.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentine düzenlediği baskında 2 çocuğun yaralandığı belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre İsrail askerleri, Beytüllahim'in güneyindeki Beyt Fuccar beldesine baskın düzenledi.

El-Muselles bölgesinde bir binanın çatısına konuşlanan askerlerin açtığı ateş sonucu 2 çocuk yaralandı.

Haberde yaralıların yaşları ve sağlık durumuna dair bilgi verilmedi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Ramallah yakınlarındaki Mugayyir köyüne düzenlediği baskında da askerlerin açtığı ateş sonucu biri çocuk 2 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batı Şeria'da Baskın: 2 Çocuk Yaralı - Son Dakika

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