Beytüllahim'de İsrail Baskını: 5 Çocuk Boğulma Tehlikesi Geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beytüllahim'de İsrail Baskını: 5 Çocuk Boğulma Tehlikesi Geçirdi

İsrail güçlerinin Beytüllahim'deki baskınında 5 çocuk göz yaşartıcı gazdan etkilendi, hastaneye kaldırıldı.

07.11.2024 00:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentine düzenlediği baskında kullandığı göz yaşartıcı gaz sonucu 5'i çocuk çok sayıda kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Beytüllahim kentinin El-Hadr beldesine baskın yapan İsrail askerleri ile Filistinliler arasında olayların çıktığı belirtildi.

Açıklamada, askerlerin kullandığı göz yaşartıcı gazdan etkilenen 5 çocuğa ilk müdahalenin yapıldığı ve hastaneye sevk edildikleri kaydedildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, El-Hadr kasabasına baskın düzenleyerek orta kesimlerde yer alan Büyük Cami çevresine konuşlandı.

Askerler, baskına tepki gösteren bölge sakinlerine ve evlere doğru göz yaşartıcı gaz ve ses bombası attı. Olaylarda gazdan etkilenen 5'i çocuk çok sayıda kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kabatiye beldesi ve Tubas kentine dün düzenlediği baskında 8 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ekim ayında Filistinlilere yönelik 1490 saldırı gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'e düzenlediği saldırılarda 167'si çocuk 777 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Beytüllahim, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beytüllahim'de İsrail Baskını: 5 Çocuk Boğulma Tehlikesi Geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:49 Erdoğan, Trump ile görüştü İşte yeni dönemle ilgili dikkat çeken mesaj Erdoğan, Trump ile görüştü! İşte yeni dönemle ilgili dikkat çeken mesaj
00:31 Seçimi kaybeden Kamala Harris kameralar karşısına çıktı, ’Savaşa devam’ dedi Seçimi kaybeden Kamala Harris kameralar karşısına çıktı, 'Savaşa devam' dedi
23:02 Özgür Özel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı Özgür Özel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
22:52 Özel’den İBB’ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık Özel'den İBB'ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık
21:18 Kerimcan Durmaz ile ilgili olay iddia: Evlilik vaadiyle kandırıp milyonlarca lira dolandırmış Kerimcan Durmaz ile ilgili olay iddia: Evlilik vaadiyle kandırıp milyonlarca lira dolandırmış
10:08 Tüm dünya seçime odaklanmışken ABD’den 3. Dünya Savaşı hazırlığı Tüm dünya seçime odaklanmışken! ABD'den 3. Dünya Savaşı hazırlığı
10:04 2020 seçimlerinde Biden’e oy veren siyahilerin büyük çoğunluğu Trump’a destek verdi 2020 seçimlerinde Biden'e oy veren siyahilerin büyük çoğunluğu Trump'a destek verdi
09:55 ABD’nin 47. başkanı Donald Trump oldu ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu
09:52 Narin Güran’ın tutuklu ağabeyi, duruşmada söyleyeceklerini röportajda anlattı Narin Güran'ın tutuklu ağabeyi, duruşmada söyleyeceklerini röportajda anlattı
09:48 Süper Lig’in efsane kulübü batıyor: Tesislerimizde elektrik, su yok Süper Lig'in efsane kulübü batıyor: Tesislerimizde elektrik, su yok
09:45 Trump zaferi kripto para birimlerine can suyu oldu: Bitcoin tarihi rekoru kırdı Trump zaferi kripto para birimlerine can suyu oldu: Bitcoin tarihi rekoru kırdı
09:44 Ankaralı Turgut öldü mü Kızından açıklama geldi Ankaralı Turgut öldü mü? Kızından açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 01:49:30. #1.11#
SON DAKİKA: Beytüllahim'de İsrail Baskını: 5 Çocuk Boğulma Tehlikesi Geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.