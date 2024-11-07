Beytüllahim'de İsrail Baskını: 5 Çocuk Boğulma Tehlikesi Geçirdi

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İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentine düzenlediği baskında kullandığı göz yaşartıcı gaz sonucu 5'i çocuk çok sayıda kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Beytüllahim kentinin El-Hadr beldesine baskın yapan İsrail askerleri ile Filistinliler arasında olayların çıktığı belirtildi.

Açıklamada, askerlerin kullandığı göz yaşartıcı gazdan etkilenen 5 çocuğa ilk müdahalenin yapıldığı ve hastaneye sevk edildikleri kaydedildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, El-Hadr kasabasına baskın düzenleyerek orta kesimlerde yer alan Büyük Cami çevresine konuşlandı.

Askerler, baskına tepki gösteren bölge sakinlerine ve evlere doğru göz yaşartıcı gaz ve ses bombası attı. Olaylarda gazdan etkilenen 5'i çocuk çok sayıda kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kabatiye beldesi ve Tubas kentine dün düzenlediği baskında 8 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ekim ayında Filistinlilere yönelik 1490 saldırı gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'e düzenlediği saldırılarda 167'si çocuk 777 Filistinli hayatını kaybetti.