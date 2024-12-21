Beytullahim'de Noel Kutlamaları İptal

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İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde Hıristiyanlarca dini öneme sahip yerlerde kutlamaların dini ritüellerle sınırlı tutulacağı ve Gazze saldırıları sebebiyle Noel kutlamalarının iptal edildiği bildirildi.

Beytullahim Belediye Başkanı Anton Selman, Noel kutlamalarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında "Belediye, İsrail'in Gazze'ye ve tüm Filistin'e karşı zulmünü reddettiğimizi teyit etmek amacıyla bu yıl Noel kutlamalarını dualar ve dini ritüellerle sınırlamaya karar vermiştir." dedi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ağır bir dille kınayan Selman, İsrail "katliamları" karşısında sessiz kalan uluslararası toplumu da eleştirdi.

Selman, "İsrail'in uyguladığı ihlallere bir sınır getirmek için derhal ciddi bir şekilde müdahale edilmesi" için çağrıda bulundu.

İsrail yönetiminin, Beytullahim kentine yönelik sıkı uygulamaları ve kısıtlamaları sebebiyle kenti 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin ortamından soyutladığını ve Gazze'ye saldırıların başladığı günden itibaren kente turistik hareketin durduğunu belirten Selman, Hıristiyan hacılara kapılarını kapattığını ve dolayısıyla gelirlerinin de kurumaya yüz tuttuğunu vurguladı.

Anton Selman, İsrail'in getirdiği kısıtlamaların ekonomik krizi artırdığını ve vatandaşların yükünü ağırlaştırdığını kaydetti.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria ve özellikle Beytullahim kenti, içinde başta Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Doğuş Kilisesi olmak üzere Hıristiyanlarca kutsal kabul edilen birçok mekana ev sahipliği yapması sebebiyle önemli dini merkezlerden biri kabul ediliyor.

Filistin'deki Kiliseler Yüksek Başkanlığı Konseyi, 23 Kasım'da yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden İsrail saldırıları sebebiyle bu yıl da "Noel Bayramı" kutlamalarının yalnızca dini içerikle sınırlı tutulacağını duyurmuştu.