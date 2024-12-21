Beytüllahim Papazı'ndan Gazze Çağrısı - Son Dakika
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Beytüllahim Papazı'ndan Gazze Çağrısı

Papaz Munther Isaac, Gazze'deki saldırılar bitene dek bölgenin gündemde kalması gerektiğini vurguladı.

21.12.2024 07:46
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Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki Beytüllahim kentinde yer alan Evanjelist Luther Kilisesinin Papazı Munther Isaac, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları bitene kadar Gazze'nin gündemde tutulması gerektiğini ifade etti.

Beytüllahim Papazı Isaac, sosyal medya hesabından, Noel seremonisindeki vaazının videosunu, "İmparatorlukların son kullanma tarihi vardır" mesajıyla paylaştı.

Isaac, vaazında, Gazze'de yaşananlara yönelik, "On binlerce kişinin öldüğü ve yaralandığı, tamamen yerinden edildiği Gazze'de 440 gündür aralıksız bombardıman ve kıtlık yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ardından ikinci Noel bayramının geldiğini belirten Isaac, "Ekim 2023'ten bu yana soykırım hala devam ediyor." dedi.

"Savaş suçlarının faillerinin yargılanmasını sağlamalıyız"

Isaac, dünyada soykırımın devam etmesi konusunda sessiz kalanları ve Filistinlilere yardım etmeyenleri kınayarak, "Zulüm ve sistematik katliamlar bitene dek Gazze'yi konuşmaya devam etmeliyiz." diye konuştu.

"Kayıtsız kalmak insanlığa ihanettir ve savaş suçlarının faillerinin yargılanmasını sağlamalıyız." diyen Isaac, savaş suçlularının hesap vermemesi durumunda daha fazla suç işleyecekleri uyarısında bulundu.

Isaac, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresinde alkışlanmasını hatırlatarak, "İşledikleri suçtan ceza almak yerine Kongre'de alkışlanacaklar ve Avrupa Parlamentosunda savunulacaklar." dedi.

"Gazze şu anda cehennem değil mi?"

Isaac, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinliler hakkında açıklama yapmadan, Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması gerektiğini dile getirmesini eleştirdi.

"Trump, Filistinli tutuklulardan hiç bahsetmedi." diyen Isaac, "Gazze'deki durum şu anda da cehennem değil mi, 7 Ekim'den önceki 16 yıl boyunca da cehennem değil miydi?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Trump, göreve başlayacağı 20 Ocak 2025'ten önce Gazze'de tutulan esirlerin serbest bırakılmasını isteyerek, aksi takdirde "tüm Orta Doğu'daki sorumlularına cehennemi yaşatacağı" tehdidinde bulunmuştu.

Batı Şeria'nın Beytüllahim şehri, her yıl Noel ağaçlarının ışıklandırılmasına, izci yürüyüşlerine ve kutlamalara sahne olurken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sebebiyle iki senedir kutlamalar yapılmıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 206 Filistinli öldü, 107 bin 512 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beytüllahim Papazı'ndan Gazze Çağrısı - Son Dakika

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