"Bi Festihal Mümkün" sinema festivali İstanbul\'da gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Bi Festihal Mümkün" sinema festivali, Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlik, Anadolu imam hatip liselerinde ve imam hatip ortaokullarında öğrenim gören öğrencilere yönelik, kültür ve sanat temalı Müfredattan Marifete Kültür Nesli (MÜMKÜN) çalışması kapsamında gerçekleştirildi.

Açılışa katılan İstanbul İl Milli Eğitim Şube Müdürü Erdoğan Kaba, Bakanlık olarak önemli çalışmalara imza attıklarını ve MÜMKÜN Projesi'nin çok ayaklı bir çalışma olduğunu belirterek, "İstanbul'umuz, yaptığımız çalışmalara öncülük ediyor. Hem Doğu'yu hem de Batı'yı bilen, münevver gençleri yetiştirmek için yola çıktık. Önceleri okullarımıza öğrenci bulmak için biz gayret gösterirdik. Şimdi artık öğrencilerimiz okullarımıza girmek için çaba sarf ediyor. Bu, geldiğimiz noktayı bize gösteriyor. Benzer bir şekilde kültür sanat alanında iyi bir noktadayız. Projemiz daha iyi çalışmaların mümkün olduğunu bize bir kez daha göstermiş oldu." dedi.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı İhsan Erkul, projenin 3 yıl önce faaliyete geçtiğine işaret ederek, "Bu süre zarfında birçok okulda, çok sayıda öğrencimize dokunduk. Bunu görmek bizi mutlu ediyor. Bildiğiniz gibi, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne geçtik. Bu modelin temel felsefesi, öğrencilerimizin tek kanatla yetişmemeleridir. MÜMKÜN Projesi, imam hatip liselerinde, bilgiyle güçlenen gençlerimizin sosyal, kültürel ve sanat alanında da gelişmesine katkı sunmayı amaçlıyor." diye konuştu.

MÜMKÜN Projesi Koordinatörü Hüseyin Akın, projenin pilot okul olarak imam hatip liselerinde yürütüldüğünü dile getirerek, "MÜMKÜN Projesi'yle sözümüzü büyütmeye çalışıyoruz. Bizler, imkan verildiği takdirde her şeyin mümkün olduğunu düşünüyoruz. Burada da imkanların kullanımıyla güzel işlerin yapılacağını göstermeye çalıştık. Arkadaşlarımız sene boyunca sinemayla ilgili çalışmalarının hasadını bugün alacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Festivalle birlikte gençler için güzel bir kapı aralanmış oluyor"

AA muhabirine açıklamada bulunan yapımcı, yönetmen ve senarist Seyid Çolak da bir okulun inisiyatif alıp sinema festivali düzenlemesinin gençler adına umut verici olduğunu söyledi.

Çolak, bu tür etkinliklerde asıl önemli olan unsurun devamlılık olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki bazı etkinlikler karşılık bulmayınca ya da eleştiriler olunca kendi kabuğuna çekilmeye başlayabiliyor. Festivalin gelen eleştirileri gözeterek sürmesi çok önemli. Festival bunu yapabilirse herkese dokunabilecek ve gençleri geliştirebilecektir. Festivalle birlikte gençler için güzel bir kapı aralanmış oluyor. Kapı aralandıktan sonra devamını gençlerimizin getireceğini düşünüyorum."

TRT Akademi Sinema Proje Sorumlusu Mehmet Ali Karga ise imam hatip lisesi mezunu olduğunu dile getirerek, "Bir imam hatip lisesinde teknoloji ve sinemanın aynı potada eritildiği böyle bir festivalin düzenlenmesi çok önemli. Daha önce hem Anadolu'da hem de İstanbul'da birçok festivale katıldım ama ilk defa imam hatip lisesinde düzenlenen bir sinema festivaline katılıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Bizim zamanımızda imkanlar çok iyi değildi. Sinema başta olmak üzere arkadaşlarımızın yaptıkları, buna cesaret ediyor olabilmeleri bile bence çok kıymetli ve değerli." diye konuştu.

Ödüller sahiplerini buldu

Festivalde düzenlenen kısa film yarışmasında Gaziosmanpaşa Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Süleyman Ortaç "İyi miyiz?" filmiyle birinci oldu.

Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Yusuf Kerem Dızman "Değerli Şeyler" filmiyle ikinciliğe, GİTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Hira Nur Gök "Not" filmiyle üçüncülüğe layık görüldü.

"Umut Vadeden Okul" kategorisinde Kartal Medine Tayfur Sökmen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Elif Eylül Çekim ve Zeynep Miray Akçay "İçindeki Cevher" filmiyle ödül almaya hak kazandı.

Jüri Özel Ödülü "Üns" filmiyle Ömer Dişbudak'a takdim edildi.

Moderatörlüğünü Ülüve Atasoy'un üstlendiği ilk panelde yönetmen Orhan Dede, kurgu yönetmeni Selman Ecirli, yapımcı, yönetmen ve senarist Seyid Çolak, TRT Akademi Sinema Proje Sorumlusu Mehmet Ali Karga konuşmacı olarak yer aldı.

Moderatörlüğünü Yusuf Kerem Dızman'ın yaptığı ikinci panelin konuşmacıları ise film eleştirmeni Sibel Atagün, senarist ve yazar İbrahim Varelci, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Sinema Akademilerinden Oğuz Akyol ile senarist ve yönetmen Ömer Dişbudak oldu.

Program, Türk ve dünya sinemasından film müzikleri dinletisinin ardından sona erdi.