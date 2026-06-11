Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi bıçakla öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 30 Haziran 2023'te İzmit ilçesi Çayırköy Mahallesi'nde Ali Rıza Düzova'yı bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık K.Ç. ve taraf avukatları katıldı.
Sanığın cezai ehliyetine ilişkin üst kuruldan istenen yeni raporda, K.Ç'nin cezai ehliyetinin tam olduğu kaydedildi.
Son sözü sorulan K.Ç, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, pişman olduğunu söyledi.
Mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.
Son Dakika › Güncel › Bıçakla Öldürme Cezası: Müebbet Hapis - Son Dakika
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