Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Babadağ ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kelleci Mahallesi'nde sabah saatlerinde C.G. (39) ile Ertuğrul Eroğlu (52) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine C.G, yanındaki bıçakla Eroğlu'nu bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Eroğlu müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri olayın ardından zanlıyı evinde gözaltına aldı.

Hayatını kaybeden Ertuğrul'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

