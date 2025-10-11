Sırtındaki bıçakta hastaneye yetişemeden can verdi

Güllübağ Mahallesi'nde Ferit Abrak, sokakta kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Abrak, sırtına saplanan bıçakla motosikletine binip hastaneye gitmek üzere yola çıktı.

MOTOSİKLETLE YERE YIĞILDI

Bir süre motosikletiyle ilerleyen Abrak, kan kaybı nedeniyle hastaneye ulaşamadan yolda yere yığıldı. Sırtında bıçak saplı halde yerde hareketsiz yatan Abrak'ı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ferit Abrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

POLİS KATİL ZANLILARINI ARIYOR

Olay yeri incelemesinin ardından Abrak'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, cinayet şüphelisi ya da şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.