Sırtındaki bıçakta hastaneye yetişemeden can verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sırtındaki bıçakta hastaneye yetişemeden can verdi

Sırtındaki bıçakta hastaneye yetişemeden can verdi
11.10.2025 00:40  Güncelleme: 09:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da sokakta bıçaklı saldırıya uğrayan 32 yaşındaki Ferit Abrak, yaralı halde motosikletiyle hastaneye gitmek isterken yolda araçtan düşüp, hayatını kaybetti. Sırtına saplanan bıçakla yaşamını yitiren Abrak'ın ölümüyle ilgili polis çalışma başlattı.

Güllübağ Mahallesi'nde Ferit Abrak, sokakta kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Abrak, sırtına saplanan bıçakla motosikletine binip hastaneye gitmek üzere yola çıktı.

MOTOSİKLETLE YERE YIĞILDI

Bir süre motosikletiyle ilerleyen Abrak, kan kaybı nedeniyle hastaneye ulaşamadan yolda yere yığıldı. Sırtında bıçak saplı halde yerde hareketsiz yatan Abrak'ı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ferit Abrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Sırtındaki bıçakta hastaneye yetişemeden can verdi

POLİS KATİL ZANLILARINI ARIYOR

Olay yeri incelemesinin ardından Abrak'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, cinayet şüphelisi ya da şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sırtındaki bıçakta hastaneye yetişemeden can verdi
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sırtındaki bıçakta hastaneye yetişemeden can verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baba sözü dinlemeyen evlatlar 200 dönüm araziden oldu Baba sözü dinlemeyen evlatlar 200 dönüm araziden oldu
Mesai arkadaşını çöp kamyonunda katleden zanlı: Öldürmeyi kafama koymuştum Mesai arkadaşını çöp kamyonunda katleden zanlı: Öldürmeyi kafama koymuştum
Isınmak için yaktıkları soba anne-kızın sonu oldu Isınmak için yaktıkları soba anne-kızın sonu oldu
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde gizli kamera skandalı Hastaların görüntülerini kaydetmiş Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde gizli kamera skandalı! Hastaların görüntülerini kaydetmiş
Irmak Ünal’dan yürek burkan itiraf: 10 Aydır kanserle mücadele ediyorum Irmak Ünal'dan yürek burkan itiraf: 10 Aydır kanserle mücadele ediyorum
Üst araması yapıp çocuğa ateş eden sahte polis damat çıktı Üst araması yapıp çocuğa ateş eden sahte polis damat çıktı
Çin’deki tatil trafiği görenleri hayrete düşürüyor Çin'deki tatil trafiği görenleri hayrete düşürüyor

09:12
Türk askerinin Gazze’deki görevi belli oldu
Türk askerinin Gazze'deki görevi belli oldu
08:38
Mansur Yavaş’a soruşturma talebine CHP’den peş peşe tepki
Mansur Yavaş'a soruşturma talebine CHP'den peş peşe tepki
08:18
Sadettin Saran neşteri vuracak Fenerbahçe’de operasyon başlıyor
Sadettin Saran neşteri vuracak! Fenerbahçe'de operasyon başlıyor
08:10
Fiyat etiketlerinde yeni dönem Resmi Gazete’de yayımlandı
Fiyat etiketlerinde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı
07:58
Kırmızı bültenle aranan ’’Don Vito’’ lakaplı uyuşturucu baronu Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan ''Don Vito'' lakaplı uyuşturucu baronu Türkiye'ye getirildi
05:16
İsrail yine ateşkesi bozdu 10’dan fazla füze atıldı, şiddetli patlamalar yaşandı
İsrail yine ateşkesi bozdu! 10'dan fazla füze atıldı, şiddetli patlamalar yaşandı
00:08
Donald Trump: Çin’e yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağız
Donald Trump: Çin'e yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2025 09:50:17. #7.11#
SON DAKİKA: Sırtındaki bıçakta hastaneye yetişemeden can verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.