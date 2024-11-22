Bıçaklı Tehdit: Otobüs Şoförüne Saldırı

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde özel halk otobüsü şoförünün, bıçaklı minibüs sürücüsü tarafından tehdit edilmesi, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Etlik Caddesi'nde seyir halindeki özel halk otobüsü şoförü, 06 SFT 24 plakalı minibüsün sürücüsüyle bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışma üzerine minibüs sürücüsü, seyir halindeki özel halk otobüsünü takip ederek, elindeki ekmek bıçağıyla tehditler savurdu. Yolculardan bazılarının ise otobüs şoförünü sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.

Bir süre sonra otobüsün önünde duran minibüs şoförü, aracından inerek otobüse bıçakla zarar verdikten sonra aracına binerek uzaklaştı.

Olayın ardından Özel Halk Otobüsü Esnaf Odasının şikayetçi olduğu öğrenildi.

Yaşananlar, otobüsteki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Olaya ilişkin çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin A.G. olduğunu belirledi.

A.G, Ziya Oralay Caddesi'nde yunus ekipleri tarafından olayda kullandığı bıçakla yakalanarak gözaltına alındı.