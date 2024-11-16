Biden, Asya-Pasifik Zirvesi'nde Liderlerle Görüştü - Son Dakika
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Biden, Asya-Pasifik Zirvesi'nde Liderlerle Görüştü

Biden, APEC Zirvesi'nde Japonya ve Güney Kore liderleriyle işbirliği ve güvenlik konularını ele aldı.

16.11.2024 12:16
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ABD Başkanı Joe Biden, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile görüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden, Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen APEC Zirvesi marjında Japon ve Güney Koreli liderlerle yaptığı yaklaşık 40 dakikalık görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ağustos 2023'te Kuzey Kore'nin eylemlerini istişare etmek için üç liderin de katılımıyla düzenlenen Camp David Zirvesi'ne atıfta bulunan Biden, bu toplantının, ABD'nin, Asya'daki müttefiklerini bir araya getirmek amacıyla son 4 yılda gösterdiği çabalardan en önemlilerinden biri olduğunu söyledi.

Camp David'den bu yana Güneydoğu Asya ile Pasifik bölgesinde kalkınmayı teşvik etmeyi sürdürdüklerini ifade eden Biden, üç ülke arasındaki işbirliğinin katettiği mesafeden gurur duyduğunu belirtti.

Biden, düzenli olarak üst düzey istişarelerde bulunduklarını kaydederek, üç ülke arasındaki işbirliğinin sadece güvenlik alanında olmaktan çıkıp yapay zeka ve kuantum teknolojileri gibi ileri teknolojileri de içeren kapsamlı ve kurumsal bir işbirliğine evrildiğini söyledi.

Üç liderden ortak açıklama

Beyaz Saray tarafından paylaşılan ABD, Japonya ve Güney Kore ortak açıklamasında, üç ülkenin, Hint Pasifik bölgesindeki ortak taahhütlerini koordine etmek ve uygulamakla sorumlu "Üçlü Sekretarya" mekanizmasının kurulacağı bildirildi.

Açıklamada, kurulacak yeni mekanizmanın, Hint Pasifik'te istikrarı ve güvenliği sürdürmek amacıyla yürütülecek çalışmaların daha uyumlu olmasına olanak sağlayacağı belirtildi.

Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı Rus saflarında savaşması için asker göndermesine şiddetle karşı çıkıldığı vurgulanan açıklamada, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin birçok kararının Kuzey Kore ve Rusya tarafından ihlal edilmesini kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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