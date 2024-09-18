Biden, BAE Başkanı Al Nahyan'ı Ağırlayacak - Son Dakika
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Biden, BAE Başkanı Al Nahyan'ı Ağırlayacak

ABD Başkanı Biden, Gazze'de ateşkes için BAE Başkanı Al Nahyan ile görüşecek.

18.09.2024 23:16
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ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkes sürecinin ana başlık olacağı görüşmede, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı pazartesi günü Beyaz Saray'da ağırlayacak.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, günlük basın brifinginde, Biden'ın Gazze'de ateşkes süreciyle ilgili gündemine ilişkin bir açıklama yaptı.

Kirby, Biden'ın 23 Eylül Pazartesi günü BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ı Beyaz Saray'da ağırlayacağını ve ikilinin, başta Gazze'de ateşkes süreci ve Sudan olmak üzere ikili ve bölgesel konuları kapsamlı şekilde ele alacağını belirtti.

Kirby, Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Beyaz Saray'da ilk kez ağırlanacağını ve bu ziyaretin bu yönüyle "tarihi" olduğunu kaydetti.

ABD'li danışman ayrıca Al Nahyan'ın ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile ayrı bir görüşme gerçekleştireceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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