Biden'dan Diplomatik Çözüm Vurgusu - Son Dakika
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Biden'dan Diplomatik Çözüm Vurgusu

Biden, İsrail-Hizbullah gerginliğine diplomatik çözüm gerektiğini belirtti, Gazze'deki acılara dikkat çekti.

24.09.2024 19:18
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BİRLEŞMİŞ ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ile Hizbullah arasında artan gerginliğe ancak diplomatik bir çözümün çare olacağını kaydederek, "Tansiyon yükselmiş olsa da kapsamlı bir savaş kimsenin çıkarına değil, diplomatik bir çözüm halen mümkün, hatta açıkçası sürdürülebilir güvenlik için kalan tek yoldur." dedi.

79. BM Genel Kuruluna başkan olarak son kez hitap eden Biden, Gazze'deki insani krizden İsrail-Hizbullah gerilimine, ABD-Çin rekabetinden Rusya- Ukrayna Savaşı'na kadar birçok başlıkta mesajlar verdi.

İsrail'e verdiği koşulsuz destek dolayısıyla uluslararası kamuoyundan tepki toplayan ABD Başkanı Biden, Gazze konusunda önceki mesajlarına benzer ifadeler kullandı.

İsrail'in bir daha 7 Ekim gibi bir gün yaşamaması için tüm dünyanın duyarlı olması gerektiğini dile getiren Biden, buna karşılık Gazze'deki sivillerin de çok zor günler yaşadığını belirtti.

"Gazze'deki masum siviller de cehennemi yaşıyor"

Biden, "(Hamas'ın elindeki) Esirler gibi Gazze'deki masum siviller de cehennemi yaşıyor. Aralarında yardım çalışanlarının da olduğu binlerce kişi öldürüldü, çok fazla sayıda kişi yerlerinden edildi ve acil insani durumla karşı karşıya." dedi.

Gazze'de bir ateşkese ulaşılmasının zamanının geldiğini vurgulayan Biden, "Artık tüm tarafların kendi koşullarını sonuçlandırma, esirleri evlerine getirme, Gazze'deki acıları sonlandırma ve bu savaşı bitirme zamanı gelmiştir." şeklinde konuştu.

Gazze'de ateşkes anlaşması için kendilerinin ve BM Güvenlik Konseyi'nin de destek verdiği bir önerinin masada olduğunu kaydeden Biden, bu anlaşmanın sağlanması gerektiğini ifade etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da artan İsrail saldırılarına da değinen Biden, "Batı Şeria'daki masum Filistinlilere karşı artan şiddete de işaret edelim ve iki devletli çözüm dahil daha iyi bir gelecek için şartları belirleyelim." diye konuşu.

Biden, ancak iki devletli çözüm yoluyla hem Filistin halkının kendi geleceğini belirleyebileceği bir devlete sahip olacağını hem de İsrail'in güvenliğini sağlayacağını belirtti.

"Kapsamlı bir savaş kimsenin çıkarına değil"

7 Ekim 3023'ten bu yana bölgede daha büyük bir savaşın çıkmaması için çalıştıklarını savunan Biden, Hizbullah'ın saldırılarına tepki gösterirken, İsrail'in saldırılarına ise herhangi bir yorum yapmadı.

Biden, İsrail ile Hizbullah arasında artan gerginliğe ilişkin, "Tansiyon yükselmiş olsa da kapsamlı bir savaş kimsenin çıkarına değil, diplomatik bir çözüm halen mümkün, hatta açıkçası sürdürülebilir güvenlik için kalan tek yoldur." değerlendirmesini yaptı.

Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Biden, "İyi haber şu ki, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in savaşı başarısız oldu, ana amacına ulaşamadı. Ukrayna'yı parçalamak istiyordu fakat Ukrayna halen özgür. NATO'yu zayıflatmak istiyordu ancak NATO daha da güçlü ve Finlandiya ve İsveç'in de üyelikleriyle her zamankinden daha birlik halinde." dedi.

ABD'nin Kiev'e olan desteğinin aynı şekilde süreceğini belirten Biden, Ukrayna'nın egemenlik ve bağımsızlığını koruyabilmesi için her türlü çabayı göstereceklerini söyledi.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan'da devam eden çatışmaların sebep olduğu insani krizin 8 milyon insanı kıtlıkla karşı karşıya bıraktığını vurgulayan Biden, ABD olarak diğer müttefik ülkelerle birlikte buraya insani yardım göndermeye devam ettiklerini anlattı.

Biden, "Dünya (burayı) silahlandırmayı bırakmalı. Sudan halkına insani yardımları bloke etmeyi bırakın ve bu savaşı şimdi durdurun." mesajını verdi.

Çin'le rekabet

ABD Başkanı Biden, ABD-Çin rekabetine ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak bu konuda "sorumlu şekilde rekabetin sürdürülmesi gerektiğine" işaret etti.

Biden, "Çin'le rekabetimizi sorumluluk içinde yönetmek isterken kendi ilkelerimizi de üstün tutuyoruz, öyle ki bu rekabet bir çatışmaya yol vermesin." şeklinde konuştu.

Sentetik uyuşturucu maddeleriyle mücadele noktasında Pekin'le yeniden işbirliği yapmaya başladıklarını hatırlatan Biden, gerekli alanlarda işbirliklerine açık oldukları mesajını verdi.

Çin'e karşı Hint-Pasifik bölgesinde kurdukları ittifaklara da temas eden Biden, "Bu ortaklıklar hiçbir ülkeye karşı değildir. Bunlar; serbest, açık, barışçıl ve güvenli bir Hint-Pasifik bölgesi için oluşturulan bloklardır." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Joe Biden, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biden'dan Diplomatik Çözüm Vurgusu - Son Dakika

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