Biden'dan Lübnan'a Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
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Biden'dan Lübnan'a Ateşkes Çağrısı

ABD Başkanı Biden, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına derhal ateşkes yapılması gerektiğini belirtti.

30.09.2024 19:46
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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e, Lübnan'a yönelik olası "sınırlı kara operasyonunu" durdurması çağrısı yaparak, "Şimdi hemen ateşkes olmalı." dedi.

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da Helene Kasırgası ile ilgili düzenlediği basın toplantısının bitiminde Lübnan'daki son duruma ilişkin soruyu yanıtladı.

Biden, İsrail'in Lübnan'a yönelik olası "sınırlı kara operasyonu" ile ilgili durumun farkında ve İsrail'in planından tatminkar olup olmadığına ilişkin soruya yanıt verdi. Biden, "Tahmininden daha fazla farkındayım ve onların (operasyonlarını) durdurmalarından tatminkar olurum. Şimdi hemen ateşkes olmalı." değerlendirmesini yaptı.

İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 1217 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1217 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Biden'dan Lübnan'a Ateşkes Çağrısı - Son Dakika

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