Biden'dan İsrail-Hamas Ateşkesi Açıklaması - Son Dakika
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Biden'dan İsrail-Hamas Ateşkesi Açıklaması

ABD, Mısır ve Katar'ın diplomasi ile İsrail ve Hamas arasında ateşkes ve rehine anlaşması sağladı.

15.01.2025 22:46
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ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Mısır ve Katar'ın beraber yürüttüğü diplomasi sonucunda İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve rehine anlaşmasının sağlandığını açıkladı.

ABD Başkanı Biden, yazılı bir açıklama yaparak İsrail ile Hamas arasında ateşkesin sağlandığını duyurdu.

Biden, açıklamasında, "Bugün ABD'nin Mısır ve Katar ile birlikte yürüttüğü yoğun diplomasi sonucunda, İsrail ve Hamas bir ateşkes ve rehine anlaşmasına ulaştı." ifadesini kullandı.

Söz konusu anlaşma ile Gazze'deki "çatışmaların" duracağını, esirlerin serbest kalacağını ve Filistinlilerin ihtiyaç duydukları insani yardıma kavuşacaklarını kaydeden Biden, ateşkes haberini memnuniyetle karşıladıklarını aktardı.

"Çatışmaların sona ermesi, barış ve güvenliğin inşasına başlanması aslında uzun zaman önce gerekiyordu." diyen Biden, özellikle esirlerin serbest kalacak olmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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