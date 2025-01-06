Biden Danışmanı Suudi Arabistan'da

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein ile Lübnan'daki gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bin Ferhan, başkent Riyad'daki bakanlık binasında ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'i kabul etti.

Görüşmede, Lübnan'daki gelişmeler ve bölgesel meseleler değerlendirildi.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024 Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmiş ancak İsrail, Lübnan ile yapılan ateşkese yönelik 40 günde 392 ihlalde bulunmuştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 1106'sı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere en az 4 bin kişi öldü, 16 binden fazla kişi yaralandı.