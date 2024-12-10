Biden, Gazze'de Ateşkes İçin Girişimlerde Bulundu - Son Dakika
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Biden, Gazze'de Ateşkes İçin Girişimlerde Bulundu

Biden yönetimi, Trump'tan önce Gazze'de ateşkes ve esir takası için adımlar atıyor.

10.12.2024 17:47
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ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Donald Trump'ın göreve başlayacağı 20 Ocak'tan önce Gazze Şeridi'nde ateşkes ve İsrail ile Hamas arasında esir takasına varılması için girişimlerde bulunduğu bildirildi.

CNN televizyonunda yer alan haberde, Biden yönetiminin Gazze'de ateşkes ve İsrail ile Hamas arasında esir takasına varılması konusunda ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump'ın ekibiyle koordineli çalıştığı belirtildi.

Adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, Biden'ın görev süresi dolmadan Gazze'de ateşkese varılması ve İsrail ile Hamas arasında esir takası yapılmasını istediği ifade edildi.

Trump'ın da 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturmadan önce Gazze'de ateşkes ve taraflar arasında esir takasının gerçekleşmesinden yana olduğu kaydedildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Suriye'deki son gelişmeler, Lübnan'da varılan ateşkes ve Hamas ile esir takası müzakerelerindeki durumu görüşmek için 11 Aralık'ta İsrail'i ziyaret edeceği bildirilmişti.

Katar merkezli El Araby TV, taraflar arasında esir takasına varılması için yürütülen müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini, Hamas'ın ateşkesin ilk aşamasında serbest bırakılacak Gazze'deki İsrailli esirlerin listesini Mısır'a sunduğunu aktarmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Biden, Gazze'de Ateşkes İçin Girişimlerde Bulundu - Son Dakika

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