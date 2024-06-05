Biden'ın Netanyahu hakkındaki açıklamaları tutarsızlık yarattı - Son Dakika
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Biden'ın Netanyahu hakkındaki açıklamaları tutarsızlık yarattı

Biden\'ın Netanyahu hakkındaki açıklamaları tutarsızlık yarattı

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki savaşı siyasi malzeme olarak kullandığı imasında bulunup bir başka açıklamasında ise Netanyahu'nun savaşı siyasi malzeme olarak kullanmadığını söylemesi, tutarsızlık oluşturdu. Biden'ın Time dergisine verdiği röportajda Netanyahu'nun kendi siyasi geleceği için savaşı uzattığına dair açıklamaları Amerikan medyasında tartışma yarattı.

05.06.2024 00:03
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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun " Gazze'deki savaşı kendi siyasi geleceği için uzattığı" imasında bulunup bir başka açıklamasında ise "Netanyahu'nun savaşı siyasi malzeme olarak kullanmadığını" söylemesi, tutarsızlık oluşturdu.

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da sınır güvenliğiyle ilgili yeni tedbirleri açıkladığı basın toplantısında, Netanyahu hakkındaki son değerlendirmesini yorumladı.

Time dergisine verdiği röportajda, Netanyahu'nun kendi siyasi geleceği için savaşı uzattığı imasında bulunan Biden'a, bu konuda ne düşündüğü soruldu.

Biden, "Netanyahu sizce savaşı siyasi malzeme olarak mı kullanıyor?" şeklindeki soruya, "Sanmıyorum. O (Netanyahu), ciddi bir sorununu çözmeye çalışıyor." yanıtını verdi.

Amerikan medyasında Biden'ın bu açıklaması "tutarsızlık" olarak yorumlanırken Biden'ın Time dergisindeki sözlerine atıf yapıldı.

ABD Başkanı Biden, Time dergisindeki mülakatında, kamuoyunun "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendi siyasi geleceği için Gazze'deki savaşı uzattığı" sonucuna varması için tüm nedenlerin bulunduğunu söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Biden'ın Netanyahu hakkındaki açıklamaları tutarsızlık yarattı - Son Dakika

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