Biden, İran tehdidini görüşmek üzere ekibini topladı

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ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail'in Lübnan'a artan saldırılarının ardından giderek yükselen İsrail- İran gerilimine ilişkin ulusal güvenlik ekibini topladığı bildirildi.

Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırıları başlamadan önce sabah saatlerinde ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de katıldığı görüşmede, İran'ın İsrail'e yönelik balistik füze saldırı hazırlığına ilişkin güncel durum değerlendirildi.

Biden ile ulusal güvenlik ekibi, İsrail'in kendini savunmasına yönelik ABD'nin yardımlarını ve bölgede görev yapan Amerikan askerlerinin son durumunu da ele aldı.

AA muhabirine açıklama yapan ve adının açıklanmasını istemeyen kıdemli bir Beyaz Saray yetkilisi, İsrail-Lübnan gerilimine ilişkin, "ABD, İran'ın yakın zamanda İsrail'e yönelik bir balistik füze saldırısı yapmaya hazırlandığı şeklinde işaretlere sahip. İsrail'i bu saldırıya karşı savunmak için savunma hazırlıklarında aktif şekilde destekliyoruz. İran'dan İsrail'e yönelik doğrudan bir askeri saldırı, İran için ağır sonuçlar doğuracaktır." açıklamasını yapmıştı.