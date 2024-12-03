Biden, Oğlu Hunter'ı Affetti

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ABD Başkanı Joe Biden'ın, vergi kaçırmak ve usulsüz silah edinmekten suçlu bulunan oğlu Hunter Biden'ı affetmesinin ardından ilgili dava dosyası hakim tarafından kapatıldı.

Amerikan kamuoyunda tartışmalara neden olan Hunter Biden ile ilgili dava dosyası, Biden'ın oğlu için af yetkisini kullanmasının ardından Bölge Yargıcı Maryellen Noreika tarafından kapatıldı.

Yargıç Noreika, ABD Başkanının af yetkisini kullanmasının ardından Hunter Biden'ın yasa dışı silah edinmesiyle ilgili dava dosyasının kapatıldığını açıkladı. Hunter Biden'ın vergi kaçırmaktan suçlu bulunduğu Los Angeles'taki bir diğer davada da aynı şekilde dosyanın kapatılması bekleniyor.

Demokrat Parti içinde de ciddi tartışmalara neden olan ve Cumhuriyetçilerin yanı sıra birçok Demokrat ismin de tepki gösterdiği Biden, halen Angola'daki ziyaretini sürdürürken, hakkındaki eleştirilere henüz bir karşılık vermedi.

Biden'a af tepkisi

Biden, daha önce verdiği sözün aksine, vergi kaçırmak ve silah edinmede usulsüzlük yapmakla suçlanan oğlu Hunter Biden için af yetkisini kullanmıştı.

Demokrat Partili bazı Senatör ve Temsilciler Meclisi Üyeleri, Biden'ın oğlu için pazar günü açıkladığı af kararına, "partiye zarar verdiği" gerekçesiyle tepki göstermişti.

Demokrat Senatör Michael Bennet, X platformundaki paylaşımında, "Başkan Biden, bu kararıyla kişisel çıkarlarını görevinin önüne koydu ve Amerikalıların adalet sisteminin herkes için adil ve eşit olduğuna olan inancını daha da aşındırdı." ifadesini kullanmıştı.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ise Social Truth adlı sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Biden'ın, oğlu Hunter Biden için af yetkisini kullanmasına tepki göstermiş ve "Adaletin suistimali ve kötüye kullanımı böyle olur!" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Hunter Biden, hakkında yasa dışı silah edinmeyle ilgili Delaware eyaletinde açılan diğer federal davadaki yargılama sonucunda 11 Haziran'da iddianamede yer alan 3 suçlamadan jüri tarafından suçlu bulunmuştu.

Böylece Biden'ın oğlu, ABD tarihinde ilk kez görevdeki bir başkanın oğlu olarak hakkındaki suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkmış ve suçlu bulunmuştu.

California'da da 1,4 milyon dolar vergi kaçırmakla suçlanan ve suçunu kabul eden Hunter Biden'ın ceza konusunda önce savcılıkla bir anlaşmaya vardığı haberleri medyaya yansımış ancak taraflar detaylarda uzlaşamayınca anlaşma sağlanamamıştı.