Biden: Trump'a Suikast Girişimi Yardım Gerektiriyor

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ABD Başkanı Joe Biden, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik "suikast girişimi" olduğu belirtilen olaya ilişkin "Gizli Servisin daha fazla yardıma ihtiyacı var." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'dan Delaware eyaletine gitmek üzere ayrılırken, basın mensuplarına Trump'a yönelik ikinci "suikast girişimi" olduğu belirtilen olayla ilgili konuştu.

Biden, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), olayı "Trump'a yönelik bir suikast girişimi olarak gözüküyor" diye tanımlamasına ilişkin, "Gizli Servisin daha fazla yardıma ihtiyacı var." yorumunu yaptı.

Olay

Trump'ın, dün akşam Florida'da bulunduğu yerin civarında silah sesleri duyulmuş ardından da kendisinin güvende olduğu bildirilmişti.

Seçim kampanyası iletişim direktörü Steven Cheung, "Başkan Trump, civarda silah sesleri duyulduktan sonra güvende. Şu anda başka ayrıntı yok." bilgisini paylaşmıştı.

Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, X hesabından, yerel kolluk kuvvetlerince olaydan sonra sahadaki çalılıklarda AK-47 silahının bulunduğunu ve bir şüphelinin yakalandığı açıklamıştı.

AP'ye konuşan kaynaklar, Gizli Servis ajanının, korumakla görevli olduğu Trump golf oynarken şüpheliye silahla ateş açtığını belirtmişti.

Trump, destekçilerine attığı e-postada "asla pes etmeyeceğini" vurgulayarak, "Etrafımda silah sesleri duyuldu ancak söylentiler kontrolden çıkmadan şunları söylemek istiyorum: İyiyim ve güvendeyim." ifadesini kullanmıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Florida'daki golf kulübünde Trump'a yönelik "suikast girişimi gibi görünen olayı" soruşturduğunu açıklamıştı.

Eski Başkan Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'daki miting sırasında uğradığı suikast girişiminden kulağından aldığı yara ile kurtulmuştu.