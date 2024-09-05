Biga'da Eşini Öldüren Koca ve Kardeşi Yargılanıyor

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Çanakkale'nin Biga ilçesinde, ayrı yaşadığı eşini boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan koca ile ona yardımcı olduğu ileri sürülen kardeşinin yargılanmasına devam edildi.

Çanakkale 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "tasarlayarak eşe karşı öldürme" ve "tasarlayarak yakın akrabayı öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanıklar Fırat Yıldızhan (30) ve kardeşi Yağız Yıldızhan (20), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı. Maktul Saliha Gizem Yıldızhan'ın yakınları ve taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Sanıklardan Yağız Yıldızhan, savunmasında, habersiz şekilde yengesinin evine götürüldüğünü öne sürerek, "Öyle bir olay olacağını bilseydim gitmezdim. Olayın faili olarak yargılanıyorum. Benim de 3 ablam var onların da başına böyle bir şeyin gelmesini istemem. Bir süredir cezaevindeyim. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Hakimin, eşi Saliha Gizem'i aldatıp aldatmadığını sorduğu sanık Fırat Yıldızhan ise "Eşimi hiçbir kadınla aldatmadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, tanıkların da dinlenilmesinin ardından sanıklar Fırat Yıldızhan ile kardeşi Yağız Yıldızhan'ın tutukluluklarının devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Biga ilçesinde yaşayan Fırat Yıldızhan, 17 Şubat'ta bir arkadaşından ödünç aldığı araçla kardeşi Yağız Yıldızhan'ı da yanına alarak, konuşmak için eşi Saliha Gizem Yıldızhan'ın (30) Lapseki'deki evine gitmişti.

Aralarında çıkan tartışma sırasında Fırat Yıldızhan, eşini aracın içinde iple boğmuştu. Fırat Yıldızhan, kardeşi Yağız Yıldızhan'ın da yardımıyla Saliha Gizem Yıldızhan'ın cesedini, Biga ilçesi Çavuşköy Mahallesi'ndeki hafriyat alanına gömmüştü.

Kızlarından uzun süre haber alamayan ailenin durumu polise bildirmesi üzerine arama çalışmalarına başlayan polis ekipleri, şüpheli Fırat Yıldızhan ile kardeşi Yağız Yıldızhan'ı Biga'da gözaltına almıştı.

Öldürülen kadının cesedi ise iki kardeşin gösterdiği yerde bulunmuştu.

Tutuklanan Fırat ve Yağız Yıldızhan hakkında "tasarlayarak eşe karşı öldürme" ve "tasarlayarak yakın akrabayı öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.