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Biga'daki AVM'de çıkan yangın restoranlarda maddi hasara yol açtı - Son Dakika
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Biga'daki AVM'de çıkan yangın restoranlarda maddi hasara yol açtı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulunan bir AVM'nin 3. katındaki restoranların bulunduğu bölümde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda restoranlarda maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

16.01.2024 - 15:47,
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ÇANAKKALE'nin Biga ilçesindeki bir AVM'nin 3'üncü katındaki restoranların bulunduğu bölümde çıkan yangın korkuttu. Alevler, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, restoranlarda maddi hasar meydana geldi.

Biga'daki bir AVM'de, bugün saat 09.00 sıralarında, 3'üncü katındaki restoranların bulunduğu bölümde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden AVM çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın korkuya neden olurken, ekipler, şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri, su sıkarak alevleri 1 saatte söndürdü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, restoranlarda hasar oluştu. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Biga\'daki AVM\'de çıkan yangın restoranlarda maddi hasara yol açtı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Biga'daki AVM'de çıkan yangın restoranlarda maddi hasara yol açtı - Son Dakika
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