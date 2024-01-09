 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, mesleklerini ifa ederken nesnel dili tercih eden basın mensuplarının demokrasinin güçlenmesinde, toplumun gelişmesinde ve milli birliğin sağlanmasında önemli bir kamu görevi üstlendiğini belirtti. Türk basınında iş güvencesi, emeğin karşılığının alınması ve kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik beklentilerin çözüme kavuşturulması gereken haklı talepler olduğunu vurgulayan Erkılınç, gazetecilere desteklerini ifade etti ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü\'nü kutladı
09.01.2024 - 14:05,
Abone Ol

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladı.

Erkılınç, yayımladığı mesajında, mesleklerini ifa ederken farklı dünya görüşlerine rağmen haberlerinde nesnel dili tercih eden basın mensuplarının demokrasinin güçlenmesinde, toplumun gelişmesinde ve milli birliğin sağlanmasında önemli bir kamu görevi üstlendiğini belirtti.

Mesleki değerlere tam bağlılıkla çalışmalarını sürdüreceğine inandığı Türk basınında, iş güvencesi, verilen emeğin karşılığının alınması ve kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik beklentileri, mutlaka çözüme kavuşturulması gereken haklı talepler olarak gördüklerini vurgulayan Erkılınç, bu talepleri koşulsuz desteklediklerini ifade etti.

Erkılınç, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde ve İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de görevini yaparken yaşamını yitiren gazetecilere rahmet dileyerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde ve dünyanın her bir köşesinde zaman mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveri ve gayret ile vazifelerini sürdüren basın çalışanlarımızın bugüne kadar olduğu gibi her daim yanlarında bulunacağımızı ifade etmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, medya emekçilerine çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Gazeteciler Günü, Kutlamalar, Deprem, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika


14:34
İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
14:27
Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin 2. bebeği dünyaya geldi Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin 2. bebeği dünyaya geldi
14:22
RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti
14:10
Neden Kadıköy'den aday oldu? Fatih Mehmet Maçoğlu'nun cevabı tatmin etmedi Neden Kadıköy'den aday oldu? Fatih Mehmet Maçoğlu'nun cevabı tatmin etmedi
13:56
Murat Kurum'dan İmamoğlu'nu kızdıracak sözler: Rakibim İstanbul'a karşı olan ilgisizlik, ihmalkarlık Murat Kurum'dan İmamoğlu'nu kızdıracak sözler: Rakibim İstanbul'a karşı olan ilgisizlik, ihmalkarlık
13:44
İmamoğlu'ndan Kurum'a: Bu millet size haddinizi 31 Mart 2024'te bildirecek İmamoğlu'ndan Kurum'a: Bu millet size haddinizi 31 Mart 2024'te bildirecek
13:42
Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız
13:37
Bakan Kacır'dan, 'Baykar devletten teşvik alıyor' sözlerine yanıt Bakan Kacır'dan, "Baykar devletten teşvik alıyor" sözlerine yanıt

Son Dakika
14:34 İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
14:27 Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin 2. bebeği dünyaya geldi
14:22 RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti
14:10 Neden Kadıköy'den aday oldu? Fatih Mehmet Maçoğlu'nun cevabı tatmin etmedi
13:56 Murat Kurum'dan İmamoğlu'nu kızdıracak sözler: Rakibim İstanbul'a karşı olan ilgisizlik, ihmalkarlık
13:44 İmamoğlu'ndan Kurum'a: Bu millet size haddinizi 31 Mart 2024'te bildirecek
13:42 Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız
13:37 Bakan Kacır'dan, "Baykar devletten teşvik alıyor" sözlerine yanıt
13:05 iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı
13:03 Hindistan'da COVID-19 Vakaları Artıyor: JN.1 Varyantı Hızla Yayılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 15:10:43. #1.13#
SON DAKİKA: BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement