BİK'ten Basın Çalışanlarına Destek

13.02.2026 14:57
BİK, sosyal destekleri %50 artırırken azınlık gazetelerine 471 bin lira yardım yapılacak.

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu'nda, basın çalışanlarına yönelik sosyal desteklerin yüzde 50 oranında artırılması, azınlık gazetelerine maddi yardım yapılması kararlaştırılırken süreli yayınlara verilen kredilere uygulanacak yıllık faiz oranı da belirlendi.

BİK'ten yapılan açıklamaya göre, 33. Dönem 6. Genel Kurul Toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Toplantının son oturumunda, Yönetim Kurulunun Genel Kurula teklif olarak sunduğu ve gündeme alınan maddeler görüşüldü. İlan İşleri, Hukuk İşleri ve Mali İşler komisyonlarında ele alınan gündem maddelerine ilişkin hazırlanan raporların okunmasının ardından oylamaya geçildi.

Kurumun 2025 yılı bilançosu, gelir tablosu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Kurulu Raporunu onaylayan Genel Kurul, basın sektörüne yönelik desteklere ilişkin düzenlemeler yaptı.

Genel Kurul'da, basın kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve yatırım kapasitelerini artırabilmeleri açısından önem taşıyan kurum kredilerine uygulanacak faiz oranı ele alındı. Ekonomik gelişmeler dikkate alınarak yatırım ve işletme kredilerine uygulanacak yıllık faiz oranı 2026 yılı için yüzde 29 olarak belirlendi.

Toplantıda, basın çalışanlarına yönelik borç para, muhtaçlık ve ölüm yardımları, sosyal sorumluluk anlayışı doğrultusunda yeniden değerlendirildi. Mevcut ekonomik koşullar ve uygulamaya ilişkin geri bildirimler dikkate alınarak söz konusu sosyal desteklerin yüzde 50 oranında artırılmasına karar verildi.

Borç Para ve Yardımlara Dair 219 sayılı Genel Kurul Kararı'nda yapılan düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden ayın ilk günü itibarıyla yürürlüğe girecek.

BİK, Lozan Barış Antlaşması kapsamında azınlık statüsünde bulunan topluluklarca yayımlanan gazetelere yönelik 2011 yılından bu yana sürdürdüğü maddi destekleri 2026 yılında da devam ettirecek.

Bu doğrultuda Genel Kurul, basın sektöründe çeşitliliğin ve çoğulcu yapının korunması amacıyla 2026 yılı içerisinde azınlık gazetelerine 471 bin lira yardım yapılmasını kararlaştırdı.

Toplantıda, kurumun faaliyet ve çalışmalarının finansmanını sağlamak üzere oluşturulan fonlara tahsis edilecek tutarlar da belirlendi. Bu kapsamda, kurumun 2025 Yılı Tahsis Bilançosunda, Basın Derneklerine Yardım Fonu için 7 milyon 200 bin lira kaynak ayrılması uygun görüldü.

Bir sonraki Genel Kurul Toplantısı'nın 20-22 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilmesine karar verildi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

