Bilecik Belediye Başkanı, CHP Milletvekilini Ağırladı

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(BİLECİK)- Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nu ağırladı.

CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, İl Başkanı Ali Özdemir, Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam ve belediye başkan yardımcılarını Bilecik Belediyesi Vadipark Sosyal Tesislerinde ağırlayan Başkan Subaşı, Bilecik ve belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Subaşı daha sonra esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Beraberinde Sibel Yanıkömeroğlu, Ali Özdemir, Melih Karaçam, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de olduğu ziyarette Başkan Subaşı, esnafın istek ve önerilerini dinledi.

Daha sonra Belediye Başkanlığında devam eden programda Başkan Subaşı, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'na çiçek takdim ederek, ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Başkan Subaşı, "Pazar pazarımızda esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya geldik. İstek ve önerilerini not aldık, mutlulukları paylaştık. Tüm vatandaşlarımıza mutlu pazarlar diliyorum" dedi.