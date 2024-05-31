Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı Sosyal Demokrat Belediyecilik Paneline Katıldı

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(BİLECİK)- Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılımıyla gerçekleştirilen Sosyal Demokrat Belediyecilik paneline, konuşmacı olarak katıldı.

Sosyal Demokrasi Derneği tarafından düzenlenen ve Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleştirilen '21'inci Yüzyılda Yeni Sosyal Demokrat Belediyecilik' panelinde Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı da bir konuşma yaptı.

Şehrin tarihi ve kültürel değerlerinin yanında Bilecik Belediyesi'nin sosyal belediyecilikte yaptığı çalışmaları da anlatan Başkan Subaşı, panelle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in katılımlarıyla Sosyal Demokrasi Derneğince düzenlenen 21'inci Yüzyılda Yeni Sosyal Demokrat Belediyecilik Paneline konuşmacı olarak katılarak, sosyal belediyecilik ve sürdürülebilirlik üzerine konuştuk. Panelin 2'nci Oturumunda komşu şehirlerimiz Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey ve Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı'mız Kazım Kurt ile birlikte konuşmacı olarak katıldığım bu değerli organizasyonda, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."