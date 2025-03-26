Bilecik Belediye Başkanı Ramazan Programında Kadınları Ziyaret Etti

(BİLECİK)- Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, mahalle konaklarında ramazan ayı boyunca mukabele programında bir araya gelen kadınları ziyaret etti.

Bilecik Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü organizasyonunda devam eden mukabele programlarında yüzlerce mahalle sakini, ramazan ayının manevi değerlerini paylaşıyor.

Mahalle konaklarında kadınlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Melek Subaşı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Mahalle konaklarımızda düzenlediğimiz mukabele programlarında yer alan değerli kadınlarla bir araya geldik, sohbet ettik, hediyelerimizi takdim ettik. Ramazan ayının tüm vatandaşlarımıza sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyor, edilen duaların kabul olmasını diliyorum" dedi.

Subaşı, hediyeler verdiği kadınlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Kadınlar ise ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Subaşı'ya teşekkür etti.