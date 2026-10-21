Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, TBB sürecinin kendilerini üzdüğünü söyledi

Haber: İleyda ÖZMEN - Kamera: Can KILINÇ

(ANKARA) - Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "TBB bizi her anlamda bu süreçte çok üzen, yoran bir duruma getirdi. Önce Ekrem Başkan, ardından Zeydan Başkanımız, sonra Vahap Başkanımız maalesef kötü süreçlerle birlikte görevlerinden uzaklaştırıldılar. Bugün Ayşe Başkan'ımıza başarılar diliyoruz. Elbette ki çok doluyuz, çok üzgünüz ama bugün Ayşe Başkanımız bu bayrağı göğüsledi ve süreci sonuna kadar başarıyla götürecektir" dedi.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı öncesinde ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Subaşı şunları kaydetti:

"Elbette geçtiğimiz hafta aslında biraz buruk bir seçim yaşadık çünkü bildiğiniz üzere başkanımız maalesef görevinden uzaklaştırıldı ve şu an kendisi cezaevinde ve onun üzerine bir başkan vekili seçimi yapıldı. Ayşe Başkanımız hem toparlayıcı olmasıyla hem kadın olmasıyla birlikte bir seçim atlattık. İyi diyebileceğimiz bir seçim diyelim ama tabii ki TBB bizi her anlamda bu süreçte çok üzen, yoran bir duruma getirdi. Önce Ekrem Başkan, ardından Zeydan Başkanımız, sonra Vahap Başkanımız maalesef kötü süreçlerle birlikte görevlerinden uzaklaştırıldılar. Bugün Ayşe Başkan'ımıza başarılar diliyoruz. Elbette ki çok doluyuz, çok üzgünüz ama bugün Ayşe Başkanımız bu bayrağı göğüsledi ve süreci sonuna kadar başarıyla götürecektir."