Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, TBB sürecinin kendilerini üzdüğünü söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, TBB sürecinin kendilerini üzdüğünü söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, TBB Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı öncesinde TBB sürecinin kendilerini üzdüğünü ve yorduğunu söyledi. Subaşı, Ekrem, Zeydan ve Vahap Başkanların görevlerinden uzaklaştırıldığını belirterek Ayşe Başkan'a başarı diledi.

Haber: İleyda ÖZMEN - Kamera: Can KILINÇ

(ANKARA) - Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "TBB bizi her anlamda bu süreçte çok üzen, yoran bir duruma getirdi. Önce Ekrem Başkan, ardından Zeydan Başkanımız, sonra Vahap Başkanımız maalesef kötü süreçlerle birlikte görevlerinden uzaklaştırıldılar. Bugün Ayşe Başkan'ımıza başarılar diliyoruz. Elbette ki çok doluyuz, çok üzgünüz ama bugün Ayşe Başkanımız bu bayrağı göğüsledi ve süreci sonuna kadar başarıyla götürecektir" dedi.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı öncesinde ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Subaşı şunları kaydetti:

"Elbette geçtiğimiz hafta aslında biraz buruk bir seçim yaşadık çünkü bildiğiniz üzere başkanımız maalesef görevinden uzaklaştırıldı ve şu an kendisi cezaevinde ve onun üzerine bir başkan vekili seçimi yapıldı. Ayşe Başkanımız hem toparlayıcı olmasıyla hem kadın olmasıyla birlikte bir seçim atlattık. İyi diyebileceğimiz bir seçim diyelim ama tabii ki TBB bizi her anlamda bu süreçte çok üzen, yoran bir duruma getirdi. Önce Ekrem Başkan, ardından Zeydan Başkanımız, sonra Vahap Başkanımız maalesef kötü süreçlerle birlikte görevlerinden uzaklaştırıldılar. Bugün Ayşe Başkan'ımıza başarılar diliyoruz. Elbette ki çok doluyuz, çok üzgünüz ama bugün Ayşe Başkanımız bu bayrağı göğüsledi ve süreci sonuna kadar başarıyla götürecektir."

Kaynak: ANKA
Türkiye Bankalar BirliğiMelek Mızrak SubaşıBilecik BelediyesiYerel HaberlerPolitikaSubaşıGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
Libya’nın kararına Ömer Çelik’ten ilk yorum: Haklılığımızın tescili Libya'nın kararına Ömer Çelik'ten ilk yorum: Haklılığımızın tescili
Altınbaş ailesine fon soruşturması Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu Altınbaş ailesine fon soruşturması! Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu
Fon soruşturmasında sürpriz isimler Bakanlık bürokratı ve bankacılar da var Fon soruşturmasında sürpriz isimler! Bakanlık bürokratı ve bankacılar da var
Yeni Parti’nin ismi değişmeyecek AYM, Yenilik Partisi’nin itirazını reddetti Yeni Parti'nin ismi değişmeyecek! AYM, Yenilik Partisi'nin itirazını reddetti
Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz’ın hayalleri suya düştü Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz'ın hayalleri suya düştü
Eşref Fakıbaba’dan Müsavat Dervişoğlu’nu kızdıracak sözler Eşref Fakıbaba'dan Müsavat Dervişoğlu'nu kızdıracak sözler
İğrençliğin böylesi 12 yaşındaki çocuğa bir yıl boyunca istismara yürek soğutan ceza İğrençliğin böylesi! 12 yaşındaki çocuğa bir yıl boyunca istismara yürek soğutan ceza
15:59
Real Madrid ile 2031’e kadar sözleşme görüşen Arda Güler’in maaşı ikiye katlanabilir
Real Madrid ile 2031'e kadar sözleşme görüşen Arda Güler'in maaşı ikiye katlanabilir
15:43
Tahminleri tutan isim asgari ücret için rakam verdi: Bunun altında olmaz
Tahminleri tutan isim asgari ücret için rakam verdi: Bunun altında olmaz
15:36
Son dakika golü Aziz Yıldırım’ı kahretti
Son dakika golü Aziz Yıldırım’ı kahretti
15:30
Ahmet Eşref Fakıbaba hem İYİ Parti’den hem milletvekilliğinden istifa etti
Ahmet Eşref Fakıbaba hem İYİ Parti'den hem milletvekilliğinden istifa etti
14:52
Galatasaray Fransa’da ilk puanlarını arıyor İşte muhtemel 11’ler
Galatasaray Fransa’da ilk puanlarını arıyor! İşte muhtemel 11’ler
14:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şam’a gidecek mi Kendisi açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şam'a gidecek mi? Kendisi açıkladı
14:27
Fenerbahçe’nin kovar gibi yolladığı isim Messi’ye döndü
Fenerbahçe’nin kovar gibi yolladığı isim Messi’ye döndü
14:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Betül Sayan Kaya’nın uykularını kaçıracak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Betül Sayan Kaya'nın uykularını kaçıracak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 16:11:48. #7.13#
SON DAKİKA: Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, TBB sürecinin kendilerini üzdüğünü söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei