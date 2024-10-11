Bilecik Belediye Başkanı Viyana'da Türkiye'yi Temsil Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bilecik Belediye Başkanı Viyana'da Türkiye'yi Temsil Etti

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Viyana'da düzenlenen UNIDO 'Bridge For Cities' programında Türkiye'deki yerel yönetimlerin sosyal, kültürel ve teknik alanlardaki hizmetlerini anlattı.

11.10.2024 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BİLECİK) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) görevlendirmesiyle Viyana'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü'nün (UNIDO) "Bridge For Cities" programına konuşmacı olarak katılan Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Türkiye'deki yerel yönetimlerin sosyal, kültürel ve teknik alanlardaki hizmetlerinden söz etti.

Başkan Subaşı, Viyana'da düzenlenen "Bridge For Cities" programında Türkiye'yi temsil etti. Programda moderatörün "Türkiye'de yerel bir hükümet olarak sosyal, kültürel ve teknik alanlarda uyguladığınız politikalar hakkında neler söylemek istersiniz" sorusunu yanıtlayan Subaşı, şunları söyledi:

"Yerel yönetim politikalarını sosyal demokrat ilkeler çerçevesinde şekillendiren belediyelerimiz, halka hizmet, toplumsal adalet, çevreye duyarlılık şeffaflık ve katılımcı demokrasi temel değerleriyle faaliyet göstermektedir. Kadınların toplumsal hayata aktif katılımını teşvik etmek için projeler geliştiriyoruz. Devam eden kadın kooperatiflerimiz, okul öncesi eğitim kurumlarımız ve eğitim programlarımız yaygın olarak uygulanmaktadır."

Subaşı, moderatörün, "Türkiye'de belediye başkanı olarak sanayi ve nüfus dağılımının kentler üzerindeki etkileri ve bu etkilerin sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Marmara Bölgesi ülkenin üretim merkezidir. Belediye başkanı olarak görev yaptığım Bilecik şehrini de kapsayan Marmara Bölgesi, Türkiye ekonomisinin kalbini oluşturan büyük sanayi tesislerine, limanlarına ve ticari merkezlere ev sahipliği yapmaktadır. Bu durum, nüfus yoğunluğunu ve dolayısıyla konut ve altyapı eksikliklerini tetiklerken, bir başka önemli gerçeği de akla getiriyor. Deprem riski..."

Kaynak: ANKA

Melek Mızrak Subaşı, Yerel Yönetim, Politika, Türkiye, Bilecik, Ekonomi, Güncel, Subaşı, Viyana, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik Belediye Başkanı Viyana'da Türkiye'yi Temsil Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:17 Köfteci Yusuf’un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı Köfteci Yusuf'un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı
14:56 Adnan Oktar: Bana şurada bir oda verseler kadına şiddet, mutsuzluk, savaş hepsini bitiririm Adnan Oktar: Bana şurada bir oda verseler kadına şiddet, mutsuzluk, savaş hepsini bitiririm
14:18 Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan! İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı
12:37 Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı
11:06 ATM’lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu ATM'lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu!
22:50 PFDK’dan Beşiktaş’ın hocasına 2 maç ceza PFDK'dan Beşiktaş'ın hocasına 2 maç ceza
22:43 İsrail ordusu, Lübnan’ın kalbine bomba yağdırdı İsrail ordusu, Lübnan'ın kalbine bomba yağdırdı
22:07 Liverpool, milli yıldıza talip oldu Liverpool, milli yıldıza talip oldu
21:46 Karısının sığındığı eve molotof kokteyliyle saldırdı Karısının sığındığı eve molotof kokteyliyle saldırdı
21:41 Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu’yu hedef aldı: Bildiklerini açıklamıyorsan şeref yoksunusun Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu'yu hedef aldı: Bildiklerini açıklamıyorsan şeref yoksunusun
21:22 Kılıçdaroğlu’ndan “Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız“ sorusuna net yanıt Kılıçdaroğlu'ndan "Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna net yanıt
20:58 Milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiren teklif Meclis’ten geçti Milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiren teklif Meclis'ten geçti
20:56 Skandal iddia: Haksız kazanç uğruna 12 bebeğin ölümüne göz yumuldu Skandal iddia: Haksız kazanç uğruna 12 bebeğin ölümüne göz yumuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 15:45:45. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik Belediye Başkanı Viyana'da Türkiye'yi Temsil Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.