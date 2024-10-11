Bilecik Belediye Başkanı Viyana'da Türkiye'yi Temsil Etti

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(BİLECİK) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) görevlendirmesiyle Viyana'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü'nün (UNIDO) "Bridge For Cities" programına konuşmacı olarak katılan Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Türkiye'deki yerel yönetimlerin sosyal, kültürel ve teknik alanlardaki hizmetlerinden söz etti.

Başkan Subaşı, Viyana'da düzenlenen "Bridge For Cities" programında Türkiye'yi temsil etti. Programda moderatörün "Türkiye'de yerel bir hükümet olarak sosyal, kültürel ve teknik alanlarda uyguladığınız politikalar hakkında neler söylemek istersiniz" sorusunu yanıtlayan Subaşı, şunları söyledi:

"Yerel yönetim politikalarını sosyal demokrat ilkeler çerçevesinde şekillendiren belediyelerimiz, halka hizmet, toplumsal adalet, çevreye duyarlılık şeffaflık ve katılımcı demokrasi temel değerleriyle faaliyet göstermektedir. Kadınların toplumsal hayata aktif katılımını teşvik etmek için projeler geliştiriyoruz. Devam eden kadın kooperatiflerimiz, okul öncesi eğitim kurumlarımız ve eğitim programlarımız yaygın olarak uygulanmaktadır."

Subaşı, moderatörün, "Türkiye'de belediye başkanı olarak sanayi ve nüfus dağılımının kentler üzerindeki etkileri ve bu etkilerin sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Marmara Bölgesi ülkenin üretim merkezidir. Belediye başkanı olarak görev yaptığım Bilecik şehrini de kapsayan Marmara Bölgesi, Türkiye ekonomisinin kalbini oluşturan büyük sanayi tesislerine, limanlarına ve ticari merkezlere ev sahipliği yapmaktadır. Bu durum, nüfus yoğunluğunu ve dolayısıyla konut ve altyapı eksikliklerini tetiklerken, bir başka önemli gerçeği de akla getiriyor. Deprem riski..."