Bilecik Belediyesi Amfi Tiyatro Yenilenerek Hizmete Açıldı

(BİLECİK) - Pelitözü Gölpark'ta yer alan Bilecik Belediyesi Amfi Tiyatro, düzenleme ve bakım çalışmalarının ardından yenilenen yüzüyle kapılarını açtı.
Yaz konserleri, piknik ve kamp buluşmalarına ev sahipliği yapan Bilecik Belediyesi Amfi Tiyatro, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kapsamlı çalışması sonrasında yeniden hizmet vermeye başladı. Ahşap oturma alanı, yenilen Amfi Tiyatro'da bozulan mermerler onarılırken, elektrik sistemi de yenilendi.
Boyama çalışması da yapılan tesisin çevre düzenlemesi ve temizliği gerçekleştirilirken, alanda kısa süre sonra etkinliklerin yapılacağı belirtildi.
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