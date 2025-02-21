Bilecik Belediyesi Zabıta Ekipleri Kaldırım İşgallerine Karşı Denetimleri Sıklaştırdı

Güncel

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaldırım işgallerine karşı denetimlerini sıklaştırdı.

Vatandaşların başta gıda olmak üzere birçok alanda sağlıklı ve güvenli hizmet alması amacıyla çalışmalarını devam ettiren Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaya güvenliğini sağlamak ve kent estetiğini korumak amacıyla kontrollerini sürdürüyor. Kaldırım işgali tespit edilen esnafa uyarılar yapılırken, vatandaşların şikayetleri değerlendirilerek, çözüme kavuşturuluyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri ayrıca market ve bakkallarda rutin denetimlerini sürdürürken, son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edilerek, yasal işlemler uygulanıyor. Özellikle okullara yakın bölgelerdeki bakkallarda satılan ürünler, barkod, üretim tarihi ve içeriği bakımından titizlikle inceleniyor.