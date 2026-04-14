Bilecik Belediyesi Çok Sesli Çocuk Korosu'ndan Uluslararası Başarı

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi Çok Sesli Çocuk Korosu, Uluslararası Müzik Festivali'ndeki başarısıyla Moskova'daki final turuna katılmaya hak kazandı.

Bilecik Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Çok Sesli Çocuk Korosu, Sergei Rachmaninoff Kış Müzik Akademisi tarafından düzenlenen Uluslararası Müzik Festivali kapsamında önemli bir başarı elde etti.

Koro, Bursa'da gerçekleştirilen 6. Uluslararası Müzik Festivali'nde sergilediği performansla değerlendirme kurulundan tam not alarak kazananlar arasında yer aldı. Bu başarıyla birlikte Bilecik Belediyesi Çok Sesli Çocuk Korosu, 18–20 Aralık 2026 tarihlerinde Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenecek uluslararası final turuna katılma hakkı kazandı.

Finalistlerin ödül töreni, dünyanın en prestijli konser salonlarından biri olan Moskova Konservatuvarı Rachmaninoff Salonu'ndan çevrim içi olarak yayınlanacak.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, konuya ilişkin, "Sanatla büyüyen çocukların geleceğe daha özgüvenli, üretken ve duyarlı bireyler olarak hazırlandığına inanıyoruz. Bilecik Belediyesi olarak çocuklarımızın sanatla iç içe yetişmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Çok Sesli Çocuk Koromuzun uluslararası alanda elde ettiği bu başarı, doğru yolda olduğumuzun en güzel göstergesidir. Çocuklarımızla, eğitmenlerimizle ve emeği geçen tüm paydaşlarımızla gurur duyuyoruz" dedi.