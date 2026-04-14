Bilecik Belediyesi Çok Sesli Çocuk Korosu'ndan Uluslararası Başarı - Son Dakika
Bilecik Belediyesi Çok Sesli Çocuk Korosu'ndan Uluslararası Başarı

14.04.2026 14:09  Güncelleme: 15:23
Bilecik Belediyesi Çok Sesli Çocuk Korosu, Uluslararası Müzik Festivali'nde elde ettiği başarıyla Moskova'daki final turuna katılma hakkı kazandı. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, çocukların sanatla büyümesinin önemine vurgu yaptı.

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi Çok Sesli Çocuk Korosu, Uluslararası Müzik Festivali'ndeki başarısıyla Moskova'daki final turuna katılmaya hak kazandı.

Bilecik Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Çok Sesli Çocuk Korosu, Sergei Rachmaninoff Kış Müzik Akademisi tarafından düzenlenen Uluslararası Müzik Festivali kapsamında önemli bir başarı elde etti.

Koro, Bursa'da gerçekleştirilen 6. Uluslararası Müzik Festivali'nde sergilediği  performansla değerlendirme kurulundan tam not alarak kazananlar arasında yer aldı. Bu başarıyla birlikte Bilecik Belediyesi Çok Sesli Çocuk Korosu, 18–20 Aralık 2026 tarihlerinde Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenecek uluslararası final turuna katılma hakkı kazandı.

Finalistlerin ödül töreni, dünyanın en prestijli konser salonlarından biri olan Moskova Konservatuvarı Rachmaninoff Salonu'ndan çevrim içi olarak yayınlanacak.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, konuya ilişkin, "Sanatla büyüyen çocukların geleceğe daha özgüvenli, üretken ve duyarlı bireyler olarak hazırlandığına inanıyoruz. Bilecik Belediyesi olarak çocuklarımızın sanatla iç içe yetişmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Çok Sesli Çocuk Koromuzun uluslararası alanda elde ettiği bu başarı, doğru yolda olduğumuzun en güzel göstergesidir. Çocuklarımızla, eğitmenlerimizle ve emeği geçen tüm paydaşlarımızla gurur duyuyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Uluslararası Müzik Festivali, Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediyesi, Moskova, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik Belediyesi Çok Sesli Çocuk Korosu'ndan Uluslararası Başarı - Son Dakika

Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
Saran'dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan'ın katili valinin oğludur
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
Avcılar'da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor
SON DAKİKA: Bilecik Belediyesi Çok Sesli Çocuk Korosu'ndan Uluslararası Başarı - Son Dakika
