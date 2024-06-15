Bilecik İl Özel İdaresine 20 araç alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bilecik İl Özel İdaresine 20 araç alındı

Bilecik'te, İl Özel İdaresine alınan 20 araç için kurdele kesim töreni düzenlendi. Törende Vali Şefik Aygöl, alınan araçların kente hayırlı olmasını diledi. Programa AK Parti ve CHP yöneticileri de katıldı.

15.06.2024 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te, İl Özel İdaresine alınan 20 araç için kurdele kesim töreni düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Vali Şefik Aygöl, alınan 8 damperli kamyon, 3 kanal kazıcı, 2 greyder ile kasalı kamyon, çekici tır, mobil konkasör, eleme makinesi, yama silindiri, fork-lift ve low-bedin kente hayırlı olmasını diledi.

Vali Aygöl ile katılımcılar, daha sonra araçları inceledi.

Programda, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakcı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, CHP İl Başkanı Ali Özdemir, İl Genel Meclisi üyeleri ile AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Selim Yağcı yer aldı.

Kaynak: AA

AK Parti, Bilecik, Yerel Haberler, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik İl Özel İdaresine 20 araç alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:10 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şahıs tutuklandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şahıs tutuklandı
16:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan faiz çıkışı İndirim sinyali mi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz çıkışı! İndirim sinyali mi?
14:32 Kurbanlık dana firarda Trafiği birbirine katıp ilçe değiştirdi Kurbanlık dana firarda! Trafiği birbirine katıp ilçe değiştirdi
13:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar
13:55 Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor? Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı
17:08 Genç oyuncu Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna katılıyor Genç oyuncu Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna katılıyor
16:55 EURO 2024’te Halil Umut Meler’e görev İşte düdük çalacağı maç EURO 2024'te Halil Umut Meler'e görev! İşte düdük çalacağı maç
16:55 Tarkan, 7 yıl sonra çıkardığı albüm için 20 milyon lira harcadı Tarkan, 7 yıl sonra çıkardığı albüm için 20 milyon lira harcadı
16:38 Bungalov fiyatları dudak uçuklatıyor: 9 günlük tatil 70 bin lira Bungalov fiyatları dudak uçuklatıyor: 9 günlük tatil 70 bin lira
16:38 Polonya maçında sakatlanmıştı İrfan Can Kahveci, EURO 2024 kadrosundan çıkartılacak mı Polonya maçında sakatlanmıştı! İrfan Can Kahveci, EURO 2024 kadrosundan çıkartılacak mı?
16:14 MasterChef Türkiye’de ilk seçmeler başladı Yarışmacıların hikayeleri şefleri duygulandırdı MasterChef Türkiye'de ilk seçmeler başladı! Yarışmacıların hikayeleri şefleri duygulandırdı
16:04 İlk 11’de oynatacak mı Montella’dan çok konuşulacak Arda Güler sözleri İlk 11'de oynatacak mı? Montella'dan çok konuşulacak Arda Güler sözleri
14:52 Kardeşini acı çekmesin diye öldüren ağabeye ağırlaştırılmış müebbet cezası: Kardeşimin nefesini tuttuğuna inanıyorum Kardeşini acı çekmesin diye öldüren ağabeye ağırlaştırılmış müebbet cezası: Kardeşimin nefesini tuttuğuna inanıyorum
14:47 Oyuncu Yusuf Atala, devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda tutuklandı Oyuncu Yusuf Atala, devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 17:45:25. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik İl Özel İdaresine 20 araç alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement