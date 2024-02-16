Bilecik Kurtköy'de Şiddetli Yağış Sonucu Su Baskınları Meydana Geldi - Son Dakika
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Bilecik Kurtköy'de Şiddetli Yağış Sonucu Su Baskınları Meydana Geldi

Bilecik Kurtköy\'de Şiddetli Yağış Sonucu Su Baskınları Meydana Geldi

Bilecik merkeze bağlı Kurtköy köyünde dün öğleden sonra ve akşam etkili olan şiddetli yağışlar, tarım arazisi ve yollarda su baskınlarına neden oldu. Sel ile dere taşkınına yol açan yağışlar sonucunda birçok tarım arazisi ve iki ev su altında kaldı. DSİ ve İl Özel İdaresi ekipleri, su altında kalan yolu ulaşıma açmak için çalışmalara başladı. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, AFAD, DSİ, İl Özel İdaresi ve jandarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Köy halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Aygöl, önümüzdeki süreçte DSİ ekiplerinin dere ıslah çalışması yapacağını ifade etti. Köy muhtarı Mehmet Çolak ise yağış nedeniyle köyde sele neden olan suların yüksek kesimlerden aktığını ve bazı arazilerin zarar gördüğünü söyledi. Devletin anında müdahale ettiğini belirten Çolak, uzun yıllardır böyle bir sel yaşamadıklarını ifade etti.

16.02.2024 09:41  Güncelleme: 09:47
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Bilecik merkeze bağlı Kurtköy köyünde şiddetli yağış, tarım arazisi ve yollarda su baskınlarına neden oldu.

Köyde dün öğleden sonra ve akşam etkili olan sağanak, sel ile dere taşkınına yol açtı. Bu nedenle çok sayıda tarım arazisinde ve iki evde su baskınları meydana geldi.

Yağıştan etkilenen köy içi yolların bir bölümünde ise çöküntü yaşandı. Su altında kalarak kapanan yolda çalışma başlatan Devlet Su İşleri (DSİ) ve İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun çabalar sonucu yolu ulaşıma açtı.

Kurtköy'de incelemelerde bulunan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yaptığı açıklamada, AFAD, DSİ, İl Özel İdaresi ve jandarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Köy halkına "geçmiş olsun" dileklerini ileten Aygöl, "Önümüzdeki süreçte vatandaşlarımızdan muvafakatname alınarak DSİ ekiplerince dere ıslah çalışması yapılacak." ifadesini kullandı.

Muhtar Mehmet Çolak da saatler süren yağış nedeniyle yüksek kesimlerden inen suların köyde sele neden olduğunu söyledi.

Derenin taşması sonucu bazı arazilere ve tavuk çiftliğine ulaşım sağladıkları yolun yanı sıra iki evi su bastığını belirten Çolak, "Bazı arazilerimizde zarar var. Gece müdahale ettiler, bugün çalışma devam edecek. Allah razı olsun devletimiz anında müdahale etti. Uzun yıllardır böyle sel yaşamadık." dedi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bilecik Kurtköy'de Şiddetli Yağış Sonucu Su Baskınları Meydana Geldi - Son Dakika
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