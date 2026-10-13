Bilecik Pazaryeri\'de ekili Hint keneviri ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı

Bilecik Pazaryeri'de ekili Hint keneviri ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı. Operasyonda bir tarlada ekili halde bir miktar Hint keneviri ele geçirildi, yakalanan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında A.G'nin tarlasına operasyon düzenledi.
Tarlada yapılan aramada ekili halde bir miktar Hint keneviri ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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