Bilecik Pazaryeri'nde kermesten 155 bin lira Gazze için AFAD fonuna aktarılacak - Son Dakika
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Bilecik Pazaryeri'nde kermesten 155 bin lira Gazze için AFAD fonuna aktarılacak

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Bilecik Pazaryeri\'nde kermesten 155 bin lira Gazze için AFAD fonuna aktarılacak
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ÇEDES kapsamında Gazze ve Filistin'e destek için kermes düzenlendi. Öğretmen, öğrenci ve velilerin hazırladığı ürünlerin satıldığı kermesten elde edilen 155 bin liranın tamamının AFAD'ın yardım fonuna aktarılacağı bildirildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi kapsamında Gazze ve Filistin'e destek amacıyla kermes düzenlendi.

Pazaryeri Belediyesi hizmet binası önünde gerçekleştirilen kermeste öğretmen, öğrenci ve velilerin hazırladığı ürünler satışa sunuldu. Etkinlikte dualar eşliğinde gökyüzüne balonlar bırakılırken, güvercinler uçuruldu.

Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, kermes alanındaki stantları gezerek öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Kermesten elde edilen 155 bin liralık gelirin tamamının???????, Filistin ve Gazze'ye ulaştırılmak üzere AFAD'ın yardım fonuna aktarılacağı bildirildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bilecik Pazaryeri'nde kermesten 155 bin lira Gazze için AFAD fonuna aktarılacak - Son Dakika
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