Bilecik Sanat Sokağı, Yılbaşı Etkinlikleri İçin Hazırlandı - Son Dakika
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Bilecik Sanat Sokağı, Yılbaşı Etkinlikleri İçin Hazırlandı

Bilecik Belediyesi, Sanat Sokağı'nda yılbaşı kutlamaları için ışıklandırma çalışmaları yaptı. Kadınların evde ürettikleri ürünlerle yer alacağı Yılbaşı Çarşısı'nda, çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

24.12.2024 18:09
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(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, düzenleme ve bakım çalışmalarının ardından Sanat Sokağı'nı yılbaşı için ışıklandırdı. Sokakta kurulacak Yılbaşı Çarşısı'nda ise kadınlar evlerinde ürettikleri ürünleri satışa sunacak.

Bilecik Belediyesi, kenti yılbaşı kutlamaları için hazır hale getiriyor. Bu kapsamda ışıklandırmaların yapıldığı Sanat Sokağı'nda yeni yıla özel etkinlikler düzenlenecek.

Etkinlikler, yarın saat 17.00'de yılbaşı bandosu ile başlayacak ve 26 Aralık Perşembe günü saat 18.00'da düzenlenecek çello resitali ile devam edecek. Yine Sanat Sokağı'nda 27 Aralık Cuma günü saat 17.00'de piyano ve yan flüt konseri vatandaşlarla buluşacak; 28 Aralık Cumartesi günü de saat 18.00'de "Ters Yön" konseri ile 29 Aralık Pazar günü saat 18.00'de "Alelade" konser verecek. 30 Aralık Pazartesi günü saat 17.00'de piyano ve yan flüt konserinin düzenleneceği programın ardından 31 Aralık Salı günü saat 18.00'de çello resitali, Bileciklilerle buluşacak. Aynı gün Atatürk Parkı'nda da saat 19.00'da çello resitali de vatandaşlarını beğenisine sunulacak.

Yılbaşı Çarşısı'nda kadınlar ürünlerini satışa sunabilecek

25 ve 31 Aralık günleri arasında sürpriz hediyeler, canlı müzik, sokak lezzetleri, hediyelik ürünler ve çocuk atölyeleri ile yeni yıla girilecek Sanat Sokağı'nda kadınlar ise evlerinde ürettikleri ürünleri Yılbaşı Çarşısı'nda satacak. Yılbaşı Çarşısı'nda satış yapmak isteyen kadın üreticiler, detaylı bilgi için 0 228 214 90 00 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bilecik Sanat Sokağı, Yılbaşı Etkinlikleri İçin Hazırlandı - Son Dakika

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