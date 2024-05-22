Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri, İngilizce pratik yapma fırsatı buldu - Son Dakika
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri, İngilizce pratik yapma fırsatı buldu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri, İngilizce pratik yapma fırsatı buldu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencileri, Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı (BİL-EN) kapsamında 'Konuşma Kulübü' adı altında bir araya gelerek Murat Hüdavendigar Ortaokulu öğrencileriyle İngilizce pratik yapma fırsatı buldu. Bu etkinlik sayesinde öğrenciler hem dil becerilerini geliştirme imkanı buldu hem de Türk kültürü hakkında bilgi edinme şansı yakaladı. Bu iş birliği, öğrencilerin sosyal ve akademik gelişimine katkıda bulunmanın yanı sıra Bilecik'te kültürlerarası diyalog ve anlayışın gelişmesine önemli bir adım atıldığını göstermektedir.

22.05.2024 15:37
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Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı (BİL-EN) Programı kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencileri bir araya geldi.

BŞEÜ'den yapılan açıklmada, TÖMER öğrencilerinin, dil becerilerini geliştirmek ve kültürel alışverişte bulunmak amacıyla kurdukları 'Konuşma Kulübü'nün Murat Hüdavendigar Ortaokulu öğrencileriyle buluşarak, İngilizce pratik yapma fırsatı sunarken kendilerinin de Türk kültürü hakkında bilgi edinme şansı buldukları kaydedildi.

Kulüp faaliyetlerinin öğrenciler arasında sadece dil becerilerini artırmakla kalmayıp aynı zamanda kültürel anlamda da köprülerin kurulmasına da olanak sağladığı belirtilen açıklamada şunlar ifade edildi:

"Ortaokul öğrencileri, yabancı dil pratiği yaparak dillerini geliştirirken üniversitemiz öğrencileri, Türkiye'nin zengin kültürel mirasıyla daha yakından tanışma imkanı buldu. BİL-EN Programı çerçevesinde yürütülen bu iş birliği, her iki grubun da sosyal ve akademik gelişimine katkıda bulunmakta ve Bilecik'te kültürlerarası diyalog ve anlayışın gelişmesine önemli bir adım atmaktadır. Öğrenciler ve öğretmenler, bu tür etkileşimlerin eğitim süreçlerine olumlu etkilemektedir."

Kaynak: AA

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