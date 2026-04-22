Bilecik Belediyesi'nden 23 Nisan'a Özel Etkinlikler

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla birbirinden renkli etkinlikler hazırlandı.

Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan program kapsamında çocuklar, tiyatro oyunlarından sergilere, boyama atölyelerinden şenliklere, birbirinden renkli etkinliklerle bayram coşkusunu yaşayacak.

23 Nisan Perşembe günü Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde saat 14.00 ve 16.00'da Dori ve Nemo adlı tiyatro oyunu ücretsiz olarak çocuklarla buluşacak.

Çocuklar, 23 Nisan perşembe günü Atatürk Parkı Sanat Galerisi'nde ise "Renklerin Yolculuğu" adlı sergiyi ziyaret ederek, gönüllerince eğlenecek.

26 Nisan perşembe günü Bilecik Belediyesi Vadipark Sosyal Tesisleri'nde 11.00 ile 18.00 arasında gerçekleştirilecek şenlikte, çocuklar gün boyunca farklı aktivitelerle bayramın coşkusunu yaşayacak.