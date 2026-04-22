Bilecik Belediyesi'nden 23 Nisan'a Özel Etkinlikler

Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.04.2026 16:32  Güncelleme: 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için çocuklara yönelik tiyatro oyunları, sergiler ve şenliklerle dolu bir etkinlik programı hazırladı. Etkinlikler, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi ile Atatürk Parkı Sanat Galerisi'nde yapılacak.

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla birbirinden renkli etkinlikler hazırlandı.

Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan program kapsamında çocuklar, tiyatro oyunlarından sergilere, boyama atölyelerinden şenliklere, birbirinden renkli etkinliklerle bayram coşkusunu yaşayacak.

23 Nisan Perşembe günü Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde saat 14.00 ve 16.00'da Dori ve Nemo adlı tiyatro oyunu ücretsiz olarak çocuklarla buluşacak.

Çocuklar, 23 Nisan perşembe günü Atatürk Parkı Sanat Galerisi'nde ise "Renklerin Yolculuğu" adlı sergiyi ziyaret ederek, gönüllerince eğlenecek.

26 Nisan perşembe günü Bilecik Belediyesi Vadipark Sosyal Tesisleri'nde 11.00 ile 18.00 arasında gerçekleştirilecek şenlikte, çocuklar  gün boyunca farklı aktivitelerle bayramın coşkusunu yaşayacak.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 17:29:11. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.