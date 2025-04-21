Bilecik'te 23 Nisan Şenliği Düzenleniyor

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklar için şenlik düzenliyor.

Bilecik Belediyesi, 23 Nisan Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklar için şenlik düzenlenecek. Şenlik kapsamında sihirbaz ve interaktif gösteriler, şişme oyun grupları, tahta bacak ve eğlenceli maskotlar ile bilim atölyeleri yer alacak. Çocuklar için pamuk şeker, dondurma ve patlamış mısır gibi ikramların yapılacağı şenlik 23 Nisan Çarşamba günü 11: 30 ile 17: 30 saatleri arasında düzenlenecek. Ayrıca gün boyu etkinlik alanına şehir merkezinden ücretsiz ulaşım imkanı da sağlanacak. Vadipark Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilecek çocuk şenliğine bütün çocuklar davet edildi.