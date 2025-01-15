Bilecik'te 234 Hayvan Sahiplendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bilecik'te 234 Hayvan Sahiplendirildi

2024'te Bilecik Veteriner Müdürlüğü, 234 kedi ve köpeği sahiplendirdi, birçok hizmet verildi.

15.01.2025 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü 2024 yılında 234 kedi ve köpeği sahiplendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde kısırlaştırma, tedavi, rehabilitasyon, ameliyat, sahiplendirme ve aşı gibi birçok hizmetin verildiği kaydedildi.

2024 yılında 565 kedi ve köpeğin kısırlaştırma ve işaretlemesinin yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar bildirildi:

"750 kuduz, 60 köpek gençlik, 40 kedi gençlik, 20 kedi ve köpek mantar aşısı ile 1830 parazit aşılaması uygulaması yapılmıştır. Merkezimizde 234 kedi ve köpek sahiplendirildi. 915 sokak hayvanın da muayenesi yapılmıştır. Merkezimizde 21 kedi ve köpeğe ameliyat işlemi uygulanırken bir leylek için de kanat ameliyat operasyonu gerçekleştirilmiştir. Sokak hayvanlarına 2024 yılında barınak ve sokaktaki hayvanları beslenmesi için 400 kilogram kedi ve 10 bin 850 kilogram köpek maması verilmiştir. Şehrimizin müsait bölgelerine 12 kedi ve 7 köpek kulübesi konulmuştur. Yaban hayvanları gerekli tedavi ve rehabilitasyon işleminin ardından doğal yaşam alanlarına bırakılmaktadır."

Kaynak: AA

Bilecik Belediyesi, Hayvan Hakları, Yerel Haberler, 3-sayfa, bilecik, Güncel, Çevre, Yaşam, kedi, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te 234 Hayvan Sahiplendirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
22:09 Joe Biden’dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi Joe Biden'dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi
20:38 Gazzeliler, ateşkes anlaşmasını sokaklarda kutladı Gazzeliler, ateşkes anlaşmasını sokaklarda kutladı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 00:09:04. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecik'te 234 Hayvan Sahiplendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.